Uomini e Donne, chi è Federica: avete visto il profilo Instagram della nuova corteggiatrice di Massimiliano? Diamo un’occhiata.

È arrivata da pochissimo a Uomini e Donne, ma ha già creato scompiglio. Parliamo di Federica, la nuova corteggiatrice di Massimiliano. Il tronista è rimasto molto colpito dalla nuova arrivata, a tal punto da parlare di ‘colpo di fulmine’. Come l’hanno presa Vanessa ed Eugenia? Malissimo, soprattutto la seconda, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo in puntata contro la nuova ‘rivale’. Federica aveva definito Eugenia troppo “razionale” per essere una ragazza di 20 anni, e ad Eugenia non è andato giù. Discussioni a parte, la new entry sembra aver conquistato l’interesse del tronista, che è ora diviso tra tre fuochi e non più due. Ma siete curiosi di scoprire qualcosa in più su Federica? Abbiamo trovato il suo profilo Instagram!

Uomini e Donne, chi è Federica: tutto sulla nuova corteggiatrice di Massimiliano, sapete cosa studia?

Federica è la nuova corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, uno dei tronisti di questa stagione di Uomini e Donne. Di lei non sappiamo molto, ma, come si legge anche nella bio di Instagram, studia economia all’università Tor Vergata di Roma. E, sempre su Instagram, ci sono tanti scatti che ritraggono la sua grande passione, quella per la danza. Non a caso, nella scorsa esterna ha deliziato Massimiliano proprio con un passo a due. Ma come potete trovarla su Instagram? Il suo cognome è Lucidi e questa che vi mostriamo ora è l’ultima foto postata dalla corteggiatrice sul suo profilo, qualche giorno fa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂 (@federica.lucidi)

Eh si, Federica è davvero bellissima e, a quanto pare, non le manca neanche il carattere. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una vera e propria ‘battaglia” tra le corteggiatrici per conquistare il cuore del tronista. Chi la spunterà? Non ci resta che seguire le prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi. E a voi piace Federica?