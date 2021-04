Ad Amici 20 questa sera una sfida di ballo latino: l’esibizione di Francesca Tocca suscita un commento particolare ed è proprio lui a farlo.

Stasera 10 aprile, una nuova puntata serale di Amici 20: a mantenere alto l’interesse del pubblico come ogni settimana, sfide a colpi di canzoni e coreografie, discussioni tra i docenti e gli arguti commenti dei giudici. Protagonista tra i professori anche questa sera è naturalmente lei, la maestra di danza classica Alessandra Celentano . Quest’ultima, insieme a Rudy Zerbi, ha lanciato il guanto di sfida tra la sua allieva Serena e Martina, ballerina di latino della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. La professoressa ha spiegato che non ha scelto di mettere Serena contro Giulia perché pensa che nonostante questa non sia una ballerina classica, sia molto brava nel suo stile a differenza di Martina che non eccelle nemmeno nel ballo latino. Mentre la Celentano parlava, la De Filippi ha notato un particolare riguardo a Rudy Zerbi.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Amici 20, il balletto scatena un commento inaspettato: cosa è successo

Prima dell’esibizione delle due allieve, la professionista Francesca Tocca ha eseguito una dimostrazione della coreografia che avrebbero dovuto ballare. Maria De Filippi si è accorta che Rudy Zerbi non stava affatto ascoltando la Celentano, ma era preso dal guardare la Tocca. Quest’ultima, si sa, oltre ad essere bravissima a ballare è anche una delle professioniste più belle che abbiano lavorato ad Amici. A quanto pare, l’avvenenza di Francesca non è sfuggita a Zerbi che, dopo la stupefacente esibizione della ballerina professionista, ha scritto su un foglio “Sto volando” e lo ha mostrato alle telecamere, tra le risate del pubblico in studio e dei colleghi docenti. D’altronde il docente di canto ha sempre avuto un grande senso dell’umorismo e anche stavolta ha colto l’occasione per strappare un sorriso a tutti.

Anche noi ci complimentiamo con Francesca Tocca per la magnifica esibizione e, naturalmente, per la sua straordinaria bellezza.