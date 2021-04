In questa foto caricata sul suo canale social, Francesca Manzini è soltanto una bambina: l’avreste riconosciuta? Com’è cambiata negli anni.

Recentemente l’abbiamo vista, al fianco di Gerry Scotti, al timone di ‘Striscia la Notizia’, ma la sua carriera è ricca di esperienze lavorative davvero impressionanti. Per il suo secondo anno consecutivo, la bellissima e simpaticissima Francesca Manzini ha affiancato il conduttore televisivo per la conduzione del famoso tg satirico di Antonio Ricci, eppure il suo successo è davvero incredibile. Un successo che, badate bene, raggiunge dei livelli stratosferici anche sul suo canale social ufficiale. Attivissima e seguitissima su Instagram, la conduttrice radiofonica non perde mai occasione di condividere scatti del tutto ‘personali’. Qualche giorno fa, ad esempio, ha postato una foto in compagnia di suo padre. Diverso tempo fa, invece, un suo scatto da bambina. Volete vederla anche voi? Vi accontentiamo immediatamente: guardare per credere! Vi assicuriamo: è davvero dolcissima!

Francesca Manzini da bambina, la foto del passato: guardatela!

In attesa di poterla vedere sul palco di Amici al posto di Pio ed Amedeo, abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram di Francesca Manzini. Ed abbiamo rintracciato una sua foto del passato. Anzi, per dirla meglio, una foto di lei quando era soltanto una bambina. Com’è cambiata in tutti questi anni la bellissima e simpaticissima conduttrice radiofonica, siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, in questa foto presenta sul suo canale social ufficiale, la bella Manzini è davvero dolcissima. Non sappiamo quanti anni siano passati e né tantomeno quanti ne abbia, fatto sta che non si può fare a meno di notare quanto sia splendida in questo dolce ricordo del passato. Siete curiosi anche voi di vederla? Ci pensiamo immediatamente, state tranquilli!

‘Baby Manza’, scrive Francesca Manzini a corredo di questo scatto, risalente al 30 Gennaio scorso. Davvero dolcissima, vero? Sarà passato, senza alcun dubbio, tantissimo tempo da questa foto, eppure non si può fare a meno di notare la bellezza e dolcezza della conduttrice. Siete d’accordo?