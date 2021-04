Lol-Chi ride è fuori, tutto quello che c’è da sapere sul vincitore Ciro Priello: cos’ha rivelato dopo la vittoria.

Siamo stati enormemente presi in queste ultime settimane, dal nuovo show Lol-Chi ride è fuori, condotto da Mara Venier e Fedez, un duo artistico scoppiettante, che non è mancato di sorprenderci durante le puntate trasmesse. Protagonisti di questo esperimento dieci grandi artisti: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Uno show che ha visto la messa in onda di gag, improvvisazioni e battute incredibili, e com’è già evidente dal titolo, ‘chi ride è fuori’. Proprio così, e alla fine, come ormai è noto, a vincere è stato Ciro Priello, attore, autore ed imitatore, che ha sbalordito la concorrenza. Scopriamo qualcosa in più sul vincitore.

Ciro Priello, vincitore di Lol-Chi ride è fuori: cos’ha confessato dopo la vittoria

Ebbene, ormai è noto, il vincitore del nuovo show Lol-Chi ride è fuori, programma in sei episodi, disponibili su Prime Video, è Ciro Priello, volto dei The Jackal, che è riuscito a battere in finale l’amatissima Katia Follesa. Come ha rivelato il vincitore, la somma di 100mila euro, sarà devoluta ad Action Aid, una onlus, che i The Jackal conoscono da tempo. Ma ecco che Ciro, al Corriere della Sera, ha commentato la sua vittoria, rivelando come è riuscito ad andare avanti, sbaragliando la concorrenza. “Ad un certo punto, non mi faceva più ridere niente, ascoltavo senza ascoltare. Cercavo di bere e mangiare, nascondendo abbozzi di sorrisi. Poi sono entrato in una sorta di trance“, ha confessato.

Il vincitore di Lol-Chi ride è fuori, ha rivelato di non aver mai pensato di poter vincere, dato che tra i comici, c’erano Lillo e Pintus, che come da lui dichiarato, hanno sempre portato grosse risate, e poi Elio, che ha sorpreso tutti con il suo abbigliamento. Priello, il cui nome è Ciro Capriello, classe 1986, è un vero artista. Il suo sogno più grande era quello di fare il ballerino, sua passione insieme alla recitazione. Dopo aver messo da parte la danza, avviene la nascita dei The Jackal, insieme a Fru, ed ecco arrivare il successo, pian piano, con Youtube, inizialmente, e poi sui social, fino alla televisione.