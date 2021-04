Luca Barbarossa, sapete quanti figli ha il famosissimo ed adoratissimo cantante? Scopriamo chi sono, i loro nomi e cosa fanno nella vita.

Tra pochissimi giorni, il mitico Luca Barbarossa compirà esattamente sessanta anni. È proprio per questo motivo che il famosissimo ed amatissimo cantautore italiano proprio oggi, Sabato 10 Aprile, sarà uno degli ospiti della puntata di Verissimo. Oltre a Alice Campello ed Alvaro Morata, l’ultimo eliminato di Amici e tantissimi altri personaggi davvero esclusivi, anche il buon Barbarossa si racconterà e svelerà alla bellissima padrona di casa. In attesa di poter ascoltare con le proprie orecchie tutte le dichiarazioni di Luca, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di sua moglie Ingrid Salvat, sposata nel 1999. Adesso, invece, siete curiosi di conoscere i suoi figli? Dal matrimonio con la donna, quindi, sono nati dei bambini? Assolutamente si! Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Luca Barbarossa, quanti figli ha? Chi sono e cosa fanno

Con la bellissima Ingrid Salvat, come dicevamo precedentemente, Luca Barbarossa è convolato a nozze esattamente nel 1999, ma quanti figli hanno insieme? Ne hanno, innanzitutto? Assolutamente si, lo ripetiamo! Perdutamente innamorati l’uno dell’altro, molto presto, la coppia ha arricchito il loro amore con l’arrivo di ben tre splendidi figli. Ecco, a questo punto, la domanda è del tutto naturale: chi sono? E, soprattutto, cosa fanno nella vita? Siete pronti a saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo a tal proposito sono davvero pochissime. Procediamo, però, con ordine. Il primogenito di Luca Barbarossa ed Ingrid si chiama Valerio. Ed è nato nel 1999. Si, avete letto proprio bene: è nato nello stesso anno in cui i suoi genitori sono convolati a nozze. Sul web, infatti, si legge che, al momento del matrimonio, la bella Ingrid fosse già incinta. Il secondogenito, invece, si chiama Flavio. Ed è nato nel 2001. Ed, infine, nel 2009, è nata la più piccola, Margot.

Insomma, insieme a sua moglie Ingrid e ai suoi tre figli, Luca Barbarossa vive una vita privata felice ed appagata. Siete d’accordo?