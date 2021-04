Amici 2021, cosa è accaduto nella puntata di sabato 10 aprile: grandi colpi di scena in questo quarto appuntamento.

Amici di Maria De Filippi è un programma che da anni riscontra un clamoroso successo. La fama del talent show, si deve ovviamente ai tanti ragazzi, ballerini e cantanti, che ogni anno entrano nella scuola più spiata d’Italia, per poter raggiungere il proprio sogno. In questa edizione, iniziata con qualche cambiamento, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta vivendo, non mancano certamente i talenti. Siamo arrivati alla tanto attesa fase Serale, e siamo stati già avvolti dalle prime eliminazioni, che hanno lasciato tutti di stucco. Ieri, Sabato 10 aprile, c’è stata esattamente la quarta puntata: cosa è accaduto? I colpi di scena non sono mancati.

Amici 20, sabato 10 aprile: chi è l’eliminato di questa puntata

Una nuova puntata è andata in onda ieri, sabato 10 aprile, e ha lasciato gli appassionati di Amici senza parole, e soprattutto con il fiato sospeso, ancora una volta. Il talent show è arrivato alla fase Serale, e dopo le prime tre puntate, che hanno lasciato un po’ d’amaro in bocca, dato che tutti gli allievi sono amatissimi e seguitissimi, anche in questa quarta puntata ci sono stati colpi di scena. Ebbene, cosa è successo? Come abbiamo appreso, le eliminazioni non sono state due, ma soltanto una, e questa è sarà rivelata direttamente in casetta, come è accaduto per le seconde eliminazioni precedenti.

La puntata si è aperta con una prima manche, che ha visto sfidarsi il team Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini. A perdere la prima gara, è proprio l’ultimo team citato, e al ballottaggio è andato Aka7even.

La seconda manche, Rudy e la maestra di danza Alessandra hanno sfidato il team Arisa-Cuccarini, e questa volta, sono usciti sconfitti i primi. Della loro squadra a rischiare l’uscita è stata Enula.

Nella terza manche, protagonisti ancora una volta il team Arisa-Cuccarini, che hanno sfidato il team Zerbi-Celentano. A perdere la gara, è stato, questa volta, il gruppo di Arisa e Lorella, e tra gli allievi della squadra, al ballottaggio finale è andato Tancredi.

Il ballottaggio finale ha visto la sfida tra Aka7even, Tancredi ed Enula. Il primo a salvarsi è stato l’allievo della Pettinelli. Una volta arrivati in casetta, è stato rivelato il cantante che ha dovuto lasciare la scuola. Enula è l’eliminata di questa puntata.