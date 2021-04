In un’intervista a Casa Chi, Andrea Zelletta rivela in che rapporti è con l’altro ex gieffino Pierpaolo Pretelli: cosa è successo tra i due?

Nella casa del GF Vip erano stati inseparabili per quasi tutta la durata del gioco: Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, insieme ad Enock Barwuah sembravano, soprattutto durante i primi mesi, un trio indistruttibile. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva più volte sottolineato come il rapporto con il modello di Maratea fosse caratterizzato anche da due percorsi simili, fatti di fatica e sacrifici per arrivare fin lì. Con l’entrata dei nuovi concorrenti, tra cui anche Giulia Salemi, era evidente già allora che le dinamiche stessero cambiando. Nuovi rapporti e nuove alleanze avevano mescolato un po’ le carte, ma nulla lasciava presagire che addirittura i due ex concorrenti potessero oggi mettere in dubbio la loro amicizia. Almeno è quanto traspare da alcune dichiarazioni di Zelletta a Casa Chi. Ma andiamo con ordine e scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli non più amici? Parla l’ex tronista

Intervistato a Casa Chi, Andrea ha risposto ad una domanda di Gabriele Parpiglia circa quale fosse il rapporto attuale con Pretelli. Ebbene, il modello pugliese ha dichiarato che da un mese, precisamente dopo aver partecipato ad una puntata di Verissimo, non si sente più con l’amico. Pretelli non avrebbe più risposto all’ultimo messaggio di Zelletta, ma tra i due non sarebbe successo nulla di particolare che possa spiegare tale comportamento. “Io vorrei capire. Uno magari dice ‘è successo qualcosa, quindi vi siete allontanati per questo’. Non è successo nulla”, ha detto Andrea. Quest’ultimo ha anche precisato di essere disposto a un chiarimento qualora ce ne fosse bisogno. Forse, la spiegazione dell’allontanamento potrebbe trovarsi nelle dichiarazioni fatte da Zelletta su Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo. Finito il GF Vip, l’ex tronista accusò l’influencer di “aver rosicato” perché lui era andato in finale con il 3% dei voti ma al televoto contro Pierpaolo, il fidanzato lo superò solo per l’1 o il 2%. “Se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare”.

Infine, Andrea aveva precisato che Giulia non era mai arrivata alla finale pur avendo partecipato a due edizioni del reality a differenza di lui che ci è riuscito in una sola edizione.