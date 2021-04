Un amatissimo ex cavaliere di Uomini e Donne si appresta a recitare in un film: l’annuncio a sorpresa è appena arrivato, che gioia!

Era esattamente il 16 Settembre del 1996 quando Maria De Filippi conduceva per la prima volta “Uomini e Donne”. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati esattamente venticinque anni. Eppure, il successo che il dating show riesce a registrare, anno dopo anno, è davvero clamoroso. In tutti questi anni, sono davvero diversi e tantissimi i volti che si sono alternati nello studio televisivo di Canale 5. E sono altrettanto numerosi coloro che, proprio dopo la partecipazione al programma, hanno cavalcato l’onda del successo. Ne è l’esempio, infatti, Giulia De Lellis, che tra poco debutterà sul piccolo schermo nelle vesti da conduttrice. Ma non solo. Da come annunciato su Instagram, sembrerebbe che un ex cavaliere del Trono Over sia pronto a debuttare sul grande schermo. Si, avete letto proprio bene: un ex protagonisti del parterre maschile del programma reciterà in un film. Di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne, un ex cavaliere reciterà in un film: che sorpresa incredibile!

Un ex cavaliere di Uomini e Donne, come dicevamo precedentemente, è pronto a recitare in un film. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa! Da quanto si apprende da questo ultimo annuncio a sorpresa su Instagram, sembrerebbe proprio che il simpaticissimo Sossio Aruta sia pronto ad approdare sul grande schermo. Proprio pochissime ore fa, infatti, il compagno della splendida Ursula Bennardo ha annunciato al suo pubblico social della clamorosa novità in arrivo. “Pronto per questa nuova avventura”, ha iniziato a dire il bell’Aruta sul suo canale social ufficiale. Annunciando, quindi, che, molto presto, diventerà reciterà in un film. Quando sarà possibile? Al momento, ovviamente, non abbiamo alcuna notizia in merito. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che le riprese siano appena iniziate.

“Speriamo che sia un nuovo inizio, mai dire mai nella vita”, ha concluso Sossio Aruta il suo post Instagram. In bocca al lupo, caro Sossio!