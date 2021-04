Games of Games, stasera 14 Aprile: gli ospiti della nuova puntata

Torna questa sera, 14 Aprile, in prima serata l’appuntamento con Games of Games, divertentissimo format condotto da Simona Ventura: tutti gli ospiti della puntata

Il pubblico è impaziente di godersi la nuova puntata di Games of Games, in onda questa sera 14 Aprile: chi saranno gli straordinaria ospiti? Sotto la conduzione della splendida Simona Ventura, una delle regine della tv italiana, assisteremo a giochi e sfide divertentissime frutto dell’originalissima idea alla base del nuovo e scoppiettante format di Rai2. La splendida conduttrice, attivissima anche sui social, è riuscita a catalizzare l’attenzione dei telespettatori con il suo talento le sua simpatia, coadiuvati a quella dei concorrenti vip che ogni settimana si sfidano a colpi di risate e divertimento. Chi vedremo questa sera a contendersi la vittoria? Scopriamo insieme i volti celebri pronti a intrattenere e deliziare il pubblico a “Games of Games”!

Games of Games, gli ospiti di stasera 14 Aprile

Mentre i telespettatori attendono con impazienza la messa in onda, ecco spuntare i nomi dei vip che si metteranno in gioco questa sera a Games of Games. Di chi si tratta? Di volti amatissimi e molto apprezzati del panorama artistico. Rivedremo, in occasione della terza puntata, il celebre e talentuoso Max Giusti e la bellissima Elettra Lamborghini, al momento opinionista dell’Isola dei Famosi. Ancora, si metteranno in gioco l’elegante e simpaticissimo Enzo Miccio, il talentuoso Jody Cecchetto e l’irriverente e amatissimo Scintilla! A chiudere il ventaglio di ospiti troviamo la bellissima Franceska Pepe, ex concorrente della quinta edizione del GF Vip. Una puntata che promette di rivelarsi esplosiva e imperdibile, proprio come quelle che l’hanno preceduta. L’appuntamento è, come sempre, in prima serata su Rai2: avete già scelto per chi volete fare il tifo?

Ricordiamo che, al momento, sembrerebbero previste sei puntate del nuovo e apprezzatissimo format e il pubblico spera, ovviamente, di rivedere il programma rinnovato per una seconda ed esplosiva edizione. Che ne pensate?