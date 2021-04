Gessica Notaro, splendida notizia: l’intervento a cui si è sottoposta oggi è riuscito bene nonostante un momento di sconforto.

La storia di Gessica Notaro è purtroppo nota a tutti: la sua è solo una delle centinaia di drammatiche vicende di violenza sulle donne, ma ogni volta il racconto dell’atrocità da lei subita risulta sempre straziante alle orecchie di ascolta. Per l’ex concorrente di Miss Italia, un ingiusto calvario che dura da quella maledetta notte del 10 gennaio 2017, quando l’ex fidanzato Edson Tavares la sfigurò con l’acido perché non accettava la fine della loro storia. Nata il 27 dicembre del 1989, Gessica ha sofferto molto nella sua giovane vita: suo padre è morto per un tumore e uno dei suoi fratelli si suicidò nel 2011. Dotata di una notevole bellezza, nel 2007 partecipa al celebre concorso di Miss Italia come titolare della fascia di Miss Romagna. Da quando subì quella tremenda aggressione, Gessica ha dovuto affrontare sofferenze fisiche e psicologiche molto pesanti che avrebbero affossato chiunque, ma lei non si è data per vinta. Ha sempre lottato con grandissima forza sottoponendosi a vari interventi che la stanno aiutando a tornare quella di prima. Oggi, la Notaro ha raggiunto un altro traguardo. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram.

Gessica Notaro, bellissima notizia: l’intervento è riuscito, l’annuncio è di queste ore

Seguitissima sui social, Gessica è stata in questi anni un esempio per tanti suoi fan che l’ammirano e la sostengono in tutte le battaglie che ha dovuto affrontare. Non ultima l’operazione di oggi, che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. La modella ha comunicato ai follower la splendida notizia, raccontando anche le sensazioni provate ora che come dice, inizia a vedere il “traguardo”.

Non nasconde di aver avuto anche n momento di sconforto, ma è più che naturale. Quello che conta è che tutto sia andato bene e che davvero per lei l’incubo stia per finire.