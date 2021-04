Alfonso Signorini rompe il silenzio su un’eventuale sesta edizione del GF Vip e a Il Punto Z dichiara di volere come concorrente proprio lei.

Dopo lo straordinario successo della quinta edizione del GF Vip terminata poco più di un mese fa con la vittoria di Tommaso Zorzi, tutti si chiedono se ci sarà una sesta stagione del reality più famoso della tv. Ci ha pensato Alfonso Signorini, conduttore da ben due edizioni a togliere ogni dubbio. Lo ha fatto nel corso del suo intervento a Il Punto Z, il late show in streaming su Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi. Il direttore di Chi ha finalmente rotto il silenzio sul futuro del programma ammettendo che “la macchina del GF Vip 6 si è già messa in movimento”. Ciò starebbe a significare che tra le altre cose ci sta già occupando del cast che poi è òa parte più importante della trasmissione. A questo proposito ha ribadito chi sarebbe secondo lui una concorrente adatta al programma.

GF Vip 6, Alfonso Signorini vuole proprio lei tra i concorrenti

Il conduttore avrebbe le idee molto chiare su chi potrebbe essere una Vippona perfetta. A Il Punto Z, ha infatti detto apertamente che per la sesta edizione del GF Vip, aspira ad avere nel cast proprio la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi. Effettivamente, la ragazza è molto sveglia e spigliata: sui social è già amatissima e seguita e quando è stata ospite al GF Vip 5 tutti hanno potuto apprezzare il suo carisma e la sua dialettica. Molto simile al fratello, quindi sarebbe sicuramente perfetta per continuare a tenere alto il nome della famiglia. C’è da dire che Gaia ultimamente aveva confessato di non sentirsi pronta per un’esperienza come quella del Grande Fratello, ma magari potrebbe cambiare idea, vista la determinazione di Signorini.

“In questo, ti chiedo una mano… Tommaso”, ha detto il conduttore, vedremo cosa accadrà.