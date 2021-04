Ennesima lite a L’Isola dei Famosi: Fariba si ribella a Gilles e Valentina ed evidenzia una disparità di trattamento tra i concorrenti.

Continuano le liti a L’Isola dei Famosi: i nervi sono sempre più tesi e le carte si stanno man mano scoprendo. L’arrivo di Fariba e Ubaldo da Parasite Island non è passato di certo inosservato, anzi, ha acuito le asperità che già erano evidenti tra i naufraghi. E’ stata proprio la concorrente persiana la protagonista dell’ultimo scontro avvenuto su Playa Reunion e i bersagli del suo sfogo sono stati Gilles Rocca e Valentina Persia. La Teherani li ha infatti accusati di non essere equi nei giudizi e di darle contro spesso per ogni cosa. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto esattamente e perché gli animi si sono alterati tanto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Fariba contro Gilles e Valentina: scoppia un’altra lite a L’Isola dei Famosi

Il motivo dell’accesa discussione è stato ancora una volta il riso. Già precedentemente Fariba si era sentita presa di mira per il modo in cui lo aveva cucinato e aveva confessato di essersi sentita umiliata dal gruppo. In questa occasione, la donna ha accusato l’attore romano di aver preso una porzione maggiore rispetto a quella che gli sarebbe toccata e ha fatto notare che se fosse stata lei a farlo le avrebbero dato contro tutti. “Figli e figliastri”, si è lamentata, facendo capire di sentirsi presa di mira. Durissima la reazione di Valentina Persia che le ha detto chiaramente di ritenerla falsa. La madre di Giulia Salemi ha poi rivelato a Paul Gascoigne che Gilles, Valentina e Angela Melillo vorrebbero nominarlo. Rocca ha però negato tutto lamentandosi nel confessionale del comportamento della Teherani che, a suo parere, non sarebbe sincera. Secondo molti dei concorrenti, la donna starebbe adottando una strategia adesso che si trova in nomination.

Voi cosa ne pensate? Ha ragione Fariba quando dice che tra i naufraghi c’è disparità di trattamento?