Simona Ventura, non tutti lo sanno, ma è stata la voce di un personaggio di amato cartone animato: sapete quale?

Anche questa sera, mercoledì 14 aprile, andrà in onda una nuova puntata del game show che sta appassionando i telespettatori, ovvero Game of Game, condotto da Simona Ventura. Il programma vede la sfida di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, insieme a persone che non sono pubbliche. La conduttrice, ad oggi al timone della trasmissione, è stata, in passato, presentatrice di numerosi programmi. Ma la sua carriera è fatta di molto altro ancora, infatti, forse, non tutti sanno, che la bella conduttrice è stata la voce di un personaggio di un cartone animato: sapete esattamente di quale stiamo parlando?

Simona Ventura, voce in un cartone animato: quale personaggio ha doppiato?

Conduttrice, showgirl, e attrice italiana, Simona Ventura in questi anni ne ha fatta di strada; le sue prime presenze in televisione risalgono alla metà degli anni ottanta, quando è stata concorrente di famosi quiz e giochi televisivi. E nel 1988, è avvenuto il suo esordio ufficiale come valletta, nel quiz di Rai1, Domani sposi. In seguito, la sua carriera è esplosa, la Ventura è stata al timone di moltissimi programmi. Ma non tutti sanno, forse, che la bella conduttrice è stata anche la voce di un amato personaggio di un famoso cartone animato: sapete quale ha doppiato? Ebbene sì, la Ventura è stata la doppiatrice di Lola Bunny, nella versione italiana, in Space Jam.

L’avete mai notato? Proprio così, Simona ha prestato la sua voce ad un famosissimo e amatissimo personaggio d’animazione. La showgirl ha saputo spaziare da un ambito ad un altro, sempre dimostrando il suo pieno talento, bisogna ammetterlo. Sarà proprio per questo, che oggi, è tanto amata ed apprezzata.