Max Giusti,spunta una sua foto del passato: siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso del tempo il simpaticissimo comico ed attore?

Sarà, senza alcun dubbio, il protagonista indiscusso di questa terza puntata di “Games of Games”, Max Giusti. In compagnia di Jody Cecchetto, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio e tantissimi altri personaggi fenomenali, il simpaticissimo comico ed attore sarà uno degli ospiti di questa nuova puntata. Cosa ci riserverà? Ovviamente, al momento, non lo sappiamo! In attesa, però, di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di sua moglie e della sua vita privata. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato nel corso del tempo? Benissimo: ci pensiamo noi! Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare ad uno scatto del passato risalente esattamente al 1991. “Spettacoli di una vita fa”, scrive il buon Giusti a corredo di questo scatto. Ecco, ma com’è cambiato? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Max Giusti, concorrente di un famoso reality: l’abbiamo visto proprio in quel programma

Max Giusti, la foto del passato: com’è cambiato? Incredibile trasformazione

È uno degli attori più amati ed apprezzati, Max Giusti. Esordito sul piccolo schermo esattamente nel 1991, il divertentissimo romano ha cavalcato, in un vero e proprio batter baleno, l’onda del successo. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati quasi trent’anni dal suo esordio, continua ad essere uno dei conduttori più amati in assoluto. Com’è cambiato, però, nel corso del tempo? Se, dal suo debutto, sono passati diversi anni, siete curiosi di sapere com’è cambiato? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa! Sbirciando il suo profilo Instagram, oltre a fantastici scatti fotografici con sua moglie e la sua famiglia, abbiamo rintracciato anche uno scatto risalente proprio al 1991, anno del suo esordio. Insomma, una vera e propria foto del passato, c’è da ammetterlo! Ma com’è cambiato? Giudicate un po’ voi!

Sono passati esattamente trent’anni da questo scatto, è vero. Eppure, si vede chiaramente che, nonostante il tempo trascorso, il buon Max Giusti non è affatto cambiato. Certo, il taglio di capelli, si! Per il resto, però, è praticamente uguale!