La stiamo ammirando nei panni di Dafne in “Un passo dal cielo”: lo scatto tenerissimo dell’infanzia di Aurora Ruffino, notate la somiglianza?

La stiamo ammirando nella nuova stagione di “Un passo dal cielo”, parliamo della bellissima e talentuosa Aurora Ruffino: il dolcissimo scatto dell’infanzia, notate la somiglianza? La splendida interprete, originaria di Torino, ha fatto conoscere al pubblico le sue incredibili doti interpretative esordendo nell’acclamato “La solitudine dei numeri primi” nel 2010. Un talento, il suo, che non è passato inosservato ed è stato confermato dai ruoli che ha ricoperto nel corso della sua strabiliante carriera. In particolare, ha preso parte una serie evento, emozionante e amatissima dal pubblico, in cui ha spiccato per la sua innegabile bravura. Seguitissima anche attraverso Instagram, la bellissima Aurora Ruffino condivide con il pubblico immagini che la ritraggono in tutta la sua meravigliosa semplicità. E, a volte, anche foto dolcissime del suo passato!

Aurora Ruffino, scatto dolcissimo dell’infanzia: la riconoscete?

Dotata di una bellezza elegante, raffinata e luminosa, Aurora Ruffino sembra bucare lo schermo ad ogni apparizione. Nel ruolo dell’eterea e misteriosa Dafne ha già conquistato il pubblico e i telespettatori. Qualche anno fa, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, l’attrice ha condiviso con i fan un’immagine dolcissima che arriva direttamente dal suo passato. Di che si tratta? Di una foto che la ritrae da bambina, una “piccola me” come lei stessa ha spiegato nella didascalia che ha usato per accompagnare lo scatto. Nel post condiviso da Aurora Ruffino, possiamo ammirarla quando era una bimba dal sorriso dolcissimo, lo sguardo magnetico e l’espressione adorabile! La somiglianza con l’attrice talentuosa che conosciamo oggi è davvero straordinaria, siamo certi che sarete d’accordo anche voi! Volete vedere anche voi lo scatto? Ve lo mostriamo proprio qui di seguito!

Aurora Ruffino sembra non essere cambiata affatto, a parte l’essere ovviamente cresciuta! Nel corso tempo si è trasformata da adorabile bambina a meravigliosa donna, un’interprete dal talento immenso capace di incantare il pubblico!