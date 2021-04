Isola dei Famosi, l’abito oro indossato da Ilary Blasi è incantevole: sapete quanto costa? Cifra da capogiro.

Questa sera, su Canale 5, in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Si tratta di un puntata molto particolare: per la prima volta in questa edizione, infatti, la messa in onda non è in diretta. La puntata è stata registrata questo pomeriggio, per la lasciare la palapa e la spiaggia libera per il cast di Supervivientes ( la versione spagnola dell’Isola). E, anche questa sera, il clima in Honduras è più che acceso: tra i naufraghi le discussioni sono ormai all’ordine del giorno. A condurre lo show, come sempre, una meravigliosa Ilary Blasi. Che, per l’occasione, ha indossato un abito incantevole: curiosi di sapere qualche dettaglio sul suo look? Ve lo sveliamo subito.

Isola dei Famosi, l’abito oro di Ilary Blasi è incantevole: ecco quanto costa

Se anche voi attendete le puntata de L’isola dei famosi per ammirare il look di Ilary Blasi, siete nel posto giusto! Questa sera, per la conduttrice, abito lungo monospalla di color oro, abbinato a stivaloni alti sul ginocchio. A fornirci qualche informazione in più sul suo look è il sempre informato Manuel Di Gioia su Twitter. Date un’occhiata:

Look Ilary

Abito Rhea Costa > €1000

Stivali Casadei €1185

#isola pic.twitter.com/7Q3K2wRAa7 — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) April 15, 2021

Eh si, si tratta di un abito firmato Rhea Costa, del valore di 1000 euro. Gli stivali sono invece Casadei e il prezzo è di 1185 euro.

Eh si, una bellezza incantevole quella di Ilary, che ha tenuto i capelli sciolti, con orecchini vistosi e ben visibili. E voi, cosa ne pensate del look sfoggiato da Lady Totti per la puntata di questo giovedì?

Brando Giorgi abbandona l’Isola

La puntata si è aperta con due spiacevoli notizie: una riguarda Brando Giorgi, che dopo essersi sottoposto ad alcune analisi, ha dovuto lasciare il gioco e tornare in Italia. Anche Elisa Isoardi è stata vittima di un incidente: la conduttrice è apparsa in puntata con una benda sull’occhio, dopo un infortunio mentre accendeva il fuoco. La concorrente, però, è ancora in gioco.