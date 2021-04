In un’intervista al settimanale Nuovo, Enrico Papi racconta il motivo del suo allontanamento dalla tv: la verità del conduttore.

Era uno dei conduttori più famosi degli anni Novanta: simpatico, brillante e sempre con la battuta pronta, era al timone di trasmissioni che hanno fatto la storia della tv. “La pupa e il secchione” e “Sarabanda” sono stati solo alcuni dei programmi di grande successo che Enrico Papi portava sul piccolo schermo.

Poi, all’improvviso, senza che ci fosse apparentemente una spiegazione, il silenzio. Papi non è stato più nell’Olimpo dei conduttori più presenti in televisione e si è sempre fatta molta fatica a comprenderne il motivo reale. Solo adesso, intervistato dal settimanale Nuovo, il presentatore ha raccontato la sua verità.

Enrico Papi, perché si allontanò dalla tv: la rivelazione

A quanto pare, da quello che Enrico racconta al giornale di Signoretti, la scelta di abbandonare il piccolo schermo non fu spontanea da parte sua. “Sono stato vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione “costretta” da altre persone”. Una decisione quindi indotta da fattori e circostanze alieni alla sua volontà. Il presentatore ha anche dichiarato poi di aver vissuto abbastanza serenamente questa fase della sua vita, sostenuto dalla gioia di potersi dedicare di più alla famiglia.

Oggi, fortunatamente, le cose cominciano a cambiare per lui: Tv8 gli ha infatti offerto un’altra possibilità e come sappiamo, Enrico ha potuto lavorare a programmi di successo come Guess My Age, La notte dei record, Italia’s Got Talent e Name That Tune. “L’approdo a Tv8 mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile”, ha detto.

Chissà che non sia previsto anche un ritorno a Mediaset: secondo alcune voci, Scherzi a Parte rappresenterebbe una probabilità, ma per ora non si sa se si tratti di un rumor fondato o meno.