Ex naufraga commenta Andrea Cerioli sulla pagina ufficiale de L’Isola dei Famosi: “Maleducato”, la risposta di Arianna non si fa attendere.

Puntata ricca di colpi di scena e anche di brutte notizie quella di ieri sera a L’Isola dei Famosi. Purtroppo durante la serata l’uscita dal gioco di Brando Giorgi è stata confermata come annunciato durante la giornata sui profili social del reality. Come se non bastasse, anche Elisa Isoardi ha ricevuto dai medici la conferma di dover tornare in Italia per fare degli accertamenti all’occhio che si è ferita accidentalmente.

Insomma, due abbandoni di un certo peso, viste le personalità dei concorrenti in questione, molto adatti alle dinamiche del gioco. In tutto ciò, non sono mancate le discussioni: Andrea Cerioli, diventato proprio ieri Leader Salvador, è stato ad esempio il protagonista di un’accesa lite con Fariba Teherani. Proprio a proposito dell’ex tronista, sui social è spuntato un commento da parte di un’ex naufraga a cui non è tardata a giungere la risposta di Arianna Cirrincione. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

L’Isola dei Famosi, l’ex concorrente commenta la foto di Andrea Cerioli: arriva la risposta della fidanzata

Sull’account ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi è stata postata la foto di Cerioli diventato Leader Salvador dopo aver vinto un’impegnativa sfida contro i compagni d’avventura.

Sotto l’immagine, migliaia e migliaia di commenti d’apprezzamento, ma anche qualcuno negativo come accade sempre in questi casi. Tra i commenti poco lusinghieri, è spuntato quello di Daniela Martani, che ha definito Andrea “Maleducato odioso”.

La risposta della fidanzata del naufrago, Arianna, è stata fulminea: “Ma ce l’hai una vita?”, ha scritto la bellissima influencer. D’altronde la ragazza è sempre stata molto presente nel difendere a spada il fidanzato e a dargli coraggio. Molti ricorderanno quando all’inizio della sua avventura il giovane voleva abbandonare tutto e fu proprio lei dallo studio a rincuorarlo.

