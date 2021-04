Dopo vari rumors e congetture, arriva la conferma: a L’Isola dei Famosi sbarcherà Ignazio Moser, svelato il ruolo di Cecilia Rodriguez.

Tra clamorosi abbandoni ed eliminazioni sofferte, L’Isola dei Famosi prosegue il suo cammino da oltre un mese ormai. Ilary Blasi si conferma una padrona di casa all’altezza della situazione e dimostra di saper gestire perfettamente ogni imprevisto e disguido si presenti. Non sono mancati incidenti nel percorso dei naufraghi e non è stato certamente semplice rinunciare a due concorrenti come Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, dovuti purtroppo rientrare in Italia a seguito di problemi di salute.

Ad ogni modo, sono anche parecchie le new entry che hanno arricchito il cast di questa edizione: Beatrice Marchetti, ultima naufraga entrata ad esempio, ha scatenato non poche dinamiche relazionate con lo youtuber Awed. E’ di queste ore la conferma, arrivata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, dell’arrivo di un naufrago molto ma molto famoso. Stiamo parlando di Ignazio Moser, ex gieffino e fidanzato della bellissima Cecilia Rodriguez.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Isola dei Famosi, Ignazio Moser pronto a sbarcare in Honduras: quale sarà il ruolo di Cecilia

Giornalettismo annuncia ufficialmente che, contrariamente alle smentite delle ultime ore, il giovane Moser farà il suo ingresso nel cast de L’Isola. Aggiunge inoltre che proprio nella giornata di ieri Ignazio ha fatto le ultime telefonate ai propri cari. Un arrivo attesissimo, che sicuramente avrà dei risvolti significativi nella trama del reality. Viene da chiedersi come vedranno gli opinionisti in studio il nuovo concorrente.

Ma Ignazio non sarà del tutto solo in questa avventura: la sua amatissima fidanzata Cecilia farà parte in un certo senso del programma e Giornalettismo ha svelato anche in cosa consisterà il suo ruolo. La bellissima sorella di Belen sarà infatti presente in studio e ciò sarà certamente un sostegno importante per Moser in un’esperienza così forte come quella de L’Isola.

Non resta che attendere il momento di questo clamoroso arrivo e scoprire come lo accoglieranno gli altri naufraghi.