Dopo l’incredibile successo di “Lol, chi ride è fuori”, Katia Folleso ha dato ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa.

È il vero e proprio personaggio del momento, Katia Follesa. Attrice, comica e conduttrice televisiva: la simpaticissima Katia è una vera e propria artista a trecentosessanta gradi. Recentemente, l’abbiamo vista in compagnia di Michela Giraud, Frank Matano e tantissimi altri personaggi straordinari, in “Lol, chi ride è fuori”, ma la sua carriera è davvero immensa. Entrata nel cuore di tutti gli italiani in coppia con Valeria Graci, la Follesa continua a decantare di un successo davvero strepitoso. Sapete che, però, è in arrivo una novità davvero clamorosa?

Attivissima sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, solita ad intrattenere i suoi sostenitori, pochissime ore fa, Katia Follesa non ha affatto potuto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: aspettavamo da tempo questa notizia! Ecco i dettagli.

Katia Follesa, l’annuncio che tutti aspettavamo: finalmente, che gioia!

Katia Follesa decanta di un successo davvero impressionante, questo è da sottolinearlo. Nonostante siano passati ben vent’anni dal suo esordio in tv, la comica ed attrice continua a decantare di un successo davvero impressionante. E ce ne da la testimonianza la reazione dei suoi sostenitori a questo splendido annuncio a sorpresa di qualche ora fa. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la splendida sorpresa ha condiviso una notizia davvero fantastica. Che, soprattutto, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi ammiratori. Capiamo qualche cosa in più.

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, Katia Follesa ha annunciato sul suo canale social ufficiale. Guardare per credere:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Si, avete letto proprio bene: Katia e il suo compagno Angelo stanno scrivendo la seconda stagione di “Social Family”. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti i suoi sostenitori.

Noi non vediamo l’ora di saperne qualche cosa in più. E, soprattutto, di assistere alle nuove puntate. Voi?