Sul suo canale social ufficiale, Loredana Bertè ha condiviso una foto di sé risalente agli anni ’80: l’avete vista anche voi? Che meraviglia!

È una delle più grandi artiste della musica italiana, Loredana Bertè. Attualmente in tutte le radio con il suo straordinario singolo “Figlia di…”, la cantante calabrese decanta di un successo davvero clamoroso. Nata a Bagnara Calabro il 1950, Loredana è entrata a far parte del mondo della musica davvero da giovanissima. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Pensate, sono passati esattamente quarantuno anni dal suo debutto in sala di registrazione, eppure il successo di cui vanta la Bertè è davvero clamoroso.

Oltre ad essere un’amabilissima e straordinaria interprete, Loredana Bertè è anche la vera e propria regina di Instagram. È proprio qui che, spulciando con attenzione il suo profilo social, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. Ed, in particolare, risalente agli anni ’80. Com’è cambiata nel corso degli anni? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Loredana Bertè, com’era negli anni ’80? Spunta la foto: la trasformazione!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Loredana Bertè non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. È proprio per questo motivo che, dandoci un’occhiata molto più approfonditamente, siamo riusciti a rintracciare un incantevole scatto del passato. Risalente esattamente anni ’80, la bellissima cantante calabrese ha sfoggiato uno scatto amarcord. E, in un vero e proprio batter baleno, ha incantato tutto il suo pubblico social.

Sono passati esattamente trenta anni dallo scatto della foto, ma com’è cambiata negli anni? Se, attualmente, Loredana Bertè decanta di uno stile davvero incredibile ed unico, siete curiosi di sapere com’era intorno agli anni ’80? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: che meraviglia!

Ve l’avevamo detto che Loredana Bertè era davvero splendida. E, vi assicuriamo, non siamo i soli a dirlo. A corredo dello scatto, sono giunti tantissimi commenti di apprezzamento. In effetti, la cantante calabrese non è affatto cambiata negli anni. Ed ancora adesso continua a decantare di una bellezza unica.