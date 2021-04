Tutte le informazioni su Top Dieci, il varietà che tornerà in onda su Rai 1 a partire da venerdì 23 aprile: al timone sempre Carlo Conti.

Dopo la prima edizione andata in onda dal 14 giugno al 3 luglio 2020, torna anche quest’anno Top Dieci, il format che, tramite una serie di classifiche, fa luce sulle preferenze degli italiani. La prima puntata sarà trasmessa venerdì 23 aprile su Rai 1 e la conduzione è ancora una volta affidata al bravissimo Carlo Conti.

A partire dalle 21:25, per sei puntate, vedremo sfidarsi due squadre composte da tre volti noti dello spettacolo tra cui esiste un legame particolare. Nulla di invariato rispetto all’anno scorso quindi, ma stavolta avremo la presenza di un gruppo di ballerini e anche degli ospiti. Scopriamo in cosa consisteranno le sfide e chi saranno i personaggi in gara.

Top Dieci: ospiti e personaggi imperdibili nello show di Carlo Conti

Le due squadre si sfideranno per scoprire quindi i gusti degli italiani. Fondamentali saranno quindi le classifiche su ogni tipo di argomento: dall’attualità ai ricordi del passato attraverso la musica, i film, la moda degli ultimi 60 anni. Verranno così messi a nudo abitudini, manie e difetti degli italiani e i loro cambiamenti nel corso di queste ultime decadi. Previsti per la prima puntata personaggi davvero imperdibili: in una squadra avremo Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi e nell’altra Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci.

Si tratterà di un viaggio nella storia del nostro Paese: prima di ogni classifica vedremo una clip introduttiva dell’anno in questione con tutti gli avvenimenti e i fenomeni che lo hanno reso indimenticabile. A vincere sarà la squadra che accumulerà più punti, indovinando le posizioni giuste delle classifiche.

Ma non è finita qui: non mancheranno ospiti pazzeschi come Giorgia e Rita Pavone che si racconteranno nelle interviste di Carlo Conti attraverso i loro ricordi. I dischi, i luoghi preferiti, le tappe più importanti della loro carriera.