Martina Miliddi è l’ottava eliminata di Amici: la ballerina sarda ha speso delle dolcissime parole per il suo papà scomparso.

Siamo quasi giunti al giro di boa di questa ventesima edizione della fase di Serale di Amici. E, purtroppo, l’eliminata della quinta puntata del talent è stata proprio Martina Miliddi. Finita al ballottaggio insieme al suo compagno di squadra, Tancredi, e Deddy, la giovanissima ballerina di danza latina ha dovuto abbandonare per sempre la scuola.

La quinta di puntata di Amici, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stata ricca di esibizioni. A farne le spese, però, è stata proprio la bellissima Martina Miliddi. Che, proprio nella casetta, ha scoperto di essere lei l’eliminata della quinta puntata. Un grandissimo colpo basso, c’è da ammetterlo. Anche perché man mano che si va avanti nella corsa alla finale è sempre più dura dire “addio” ai propri sogni. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti prima di scoprire il nome dell’eliminato, Martina non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere un caro pensiero al suo papà scomparso.

Martina Miliddi è l’eliminata della quinta puntata di Amici: le dolci parole sul papà

Entrata nella scuola di Amici sin dalla prima puntata di questa ventesima edizione, Martina Miliddi ha dovuto rinunciare al sogno di poter concorrere per la finale proprio nel corso della puntata di Sabato 17 Aprile. Al ballottaggio insieme a Deddy, la ballerina di danza latina ha abbandonare per sempre la scuola. Prima di farlo e, soprattutto, prima di scoprire di essere proprio lei l’ottava eliminata, la giovanissima sarda non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere un dolce pensiero al suo papà scomparso.

“Io riesco a ballare grazie a mio padre”, ha iniziato a dire la Miliddi al suo compagno di scuola. Continuando: “Vorrei che avesse visto fin dove sono arrivata. Se penso a questo, mi sento un pochino soddisfatta”. Delle parole davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, sottolineano quanto sia importante la danza per lei.

Subito dopo aver scoperto l’eliminazione, Martina ha poi dedicato delle parole per i suoi compagni. Dicendo loro che, senza alcun dubbio, li porterà sempre nel cuore.