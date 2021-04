Avete mai visto il figlio di Daniela Santanchè? Lui si chiama Lorenzo e pochissime ore fa è spuntato uno scatto social: due gocce d’acqua.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Daniela Santanchè. Conosciutissima da tutto il pubblico italiano per la sua incredibile attività politica, la senatrice decanta di un successo davvero clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Con un profilo che conta più di 115 mila followers, la simpaticissima Santanchè entra di diritto tra le vere e proprie regine del famoso social. È proprio qui che, pochissime ore fa, Daniela ha condiviso uno scatto che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Perché? La risposta è piuttosto semplice: la senatrice, infatti, si è mostrata in compagnia di suo figlio Lorenzo. Voi l’avete mai visto?

Con un profilo social attivissimo e seguitissimo, Daniela Santanchè non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in occasione del compleanno di suo figlio, ha condiviso un’incantevole scatto in sua compagnia. Voi l’avete mai visto? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Avete mai visto il figlio di Daniela Santanchè? Sono identici: lo scatto

Un giorno davvero speciale, quello che, pochissime ore fa, Daniela Santanchè ha trascorso in compagnia di suo figlio. Come testimoniato dal profilo Instagram ufficiale della senatrice, qualche ora fa, il giovanissimo Lorenzo, questo è il nome del figlio della Santanchè, ha compiuto gli anni. E non ha affatto potuto fare a meno di festeggiare questa occasione con sua mamma. È proprio per questo motivo che pochissime ore fa, sull’account social della Santanchè, è spuntato uno delizioso scatto tra mamma e figlio.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: voi avete mai visto il figlio di Daniela Santachè? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, le notizie che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Quello che sappiamo è che il giovanissimo ragazzo si chiama Lorenzo. E, proprio ieri, ha compiuto venticinque anni.

Eccolo: lui è Lorenzo Mazzaro, figlio di Daniela Santanchè. Sono due vere e proprie gocce d’acqua, vero?