Fariba Terhani è l’attuale concorrente de L’isola dei Famosi, ma voi l’avete mai vista da giovanissima? Uno spettacolo: dateci un’occhiata!

Sta lasciando un vero e proprio segno indelebile, Fariba Terhani a L’Isola dei Famosi. Dapprima come naufraga di “Parasite Island” ed, in seguito, naufraga a tutti gli effetti di “Playa Reunion”, la splendida mamma di Giulia Salemi ha saputo catturare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Forte, combattiva e pronta ad ogni avventura, l’iraniana ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere la protagonista indiscussa di questa quindicesima edizione.

Voi, però, l’avete mai vista? Se nel corso di questa edizione de L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani si è contraddistinta per il suo trucco intatto, nonostante sia passato diverso tempo dal suo arrivo in Honduras, e il suo fascino, siete curiosi di sapere come sarà stata da giovanissima? Ci pensiamo noi a dirvelo! Sul suo canale social ufficiale, infatti, abbiamo rintracciato un delizioso scatto del passato. Com’è cambiata negli anni! “Giudicate” voi!

Fariba Tehrani da giovanissima, l’avete mai vista? Che incanto!

Attualmente in nomination con Beatrice Marchetti, altra naufraga de L’isola dei Famosi, non sappiamo come andrà a finire il percorso di Fariba Tehrani in Honduras. Fatto sta che, in qualunque modo vadano le cose, la madre di Giulia Salemi lascerà un vero e proprio segno nel cuore di tutti. Voi, però, l’avete mai vista da giovanissima? Attualmente, diciamoci la verità, la Tehrani decanta di un fascino davvero assoluto, ma voi l’avete mai vista com’era nel passato? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa!

“Spulciando” con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato di Fariba Tehrani? Com’è cambiata nel corso degli anni? Siete proprio curiosi di saperlo? Dateci un’occhiata. Anche se, vi assicuriamo, è di una bellezza davvero impressionante.

Eccola qui, Fariba Tehrani da giovanissima! Non sappiamo quanti anni siano passati e, soprattutto, quanti ne abbia avuti in questo scatto, fatto sta che si può chiaramente notare l’immensa bellezza della donna. Sembrerebbe proprio che il tempo non sia affatto passato per lei: splendida era nel passato e splendida lo è ancora adesso! Complimenti!