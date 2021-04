Avete mai visto i padre di Giulio Berruti? Su Instagram, è spuntato uno scatto di coppia: somiglianza impressionante, da non credere!

Nato a Roma il 27 Settembre del 1984, Giulio Berruti ha intrapreso il percorso da attore davvero da giovanissimo. Terminati gli studi, infatti, il bel romano ha iniziato a frequentare corsi di recitazione. Ed ha compiuto il suo debutto in questo ambito esattamente nel 2005. Nei panni di Roberto, infatti, l’attore romano ha preso parte al film “Melissa P” e, dopo un po’ di tempo, alla pellicola “Scrivilo sui muri”, Giulio ha iniziato a muovere i primi passi nel cinema. È soltanto nel 207, però, che inizia a cavalcare l’onda del successo. Nel ruolo del marchese Andrea Van Necker, l’attore romano prende parte alla fiction “La figlia di Elisa di Rivombrosa”. E, da quel momento, ha cavalcato la cresta dell’onda.

Leggi anche –> Giulio Berruti, drammatica confessione a Verissimo: l’ha raccontato a tutti

Cosa sappiamo, però, su di lui? In particolare, voi avete mai visto suo padre? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto tra padre e figlio. Volete vederlo anche voi? Vi accontentiamo subito.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Giulio Berruti, avete visto il padre? Il suo nome e che lavoro fa

Dal punto di vista professionale e lavorativo, da come si può chiaramente comprendere, sappiamo davvero ogni cosa su Giulio Berruti. Compiuto il suo debutto sul grande schermo nel 2005, in un vero e proprio batter baleno, l’attore romano ha immediatamente catturato l’attenzione su di sé. Se, però, vi facessimo qualche domanda sulla sua famiglia, ci sapreste dare una risposta? In particolare, avete mai visto suo padre?

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Giulio Berruti in compagnia di suo padre. Voi l’avete mai visto? Vi mostriamo noi ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, vi forniamo qualche informazioni su di lui. Anche se, vi anticipiamo, sappiamo davvero pochissime cose. Fatto sta che, da quanto si legge sul web, il padre di Giulio Berruti si chiama Giuseppe. E di professione sembrerebbe che sia un chirurgo oculista. Cosa sappiamo, invece, di sua madre? Anche di lei, purtroppo, sappiamo pochissimo. Sembrerebbe, però, che si chiami Francesca. E che come lavoro sia un’avvocatessa!

Si vede chiaramente: Giulio Berruti e suo padre sono due vere e proprie gocce d’acqua. Vero?