Nel corso della puntata di Non è l’Arena di Domenica 18 Aprile, Massimo Giletti è apparso piuttosto sudato ed affaticato: cos’è accaduto.

Una nuova puntata di Non è l’Arena è andata in onda ieri, Domenica 18 Aprile. In concomitanza con un ulteriore appuntamento con Fabio Fazio e il suo show, anche Massimo Giletti è ritornato in onda con il suo programma. È proprio in quest’occasione che il conduttore televisivo è apparso piuttosto sudato ed affaticato. Non sappiamo cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, per quale motivo il buon Giletti sia apparso provato nel corso della diretta. Fatto sta che, una volta ritornato in studio, la colonna portante de Non è l’arena si è mostrato con in mano un fazzolettino di carta e la fronte sudata.

Era in studio con i suoi ospiti e in collegamento, invece, con Francesco Zambon, ex funzionare dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, quando Massimo Giletti si è mostrato al suo pubblico fortemente provato ed affaticato. Scopriamo in ogni minimo dettaglio cos’è esattamente successo.

Massimo Giletti a Non è l’arena, il conduttore si mostra sudato ed affaticato: cos’è successo?

Quella andata in onda ieri sera, Domenica 18 Aprile, è stata una puntata di Non è l’Arena molto interessante. Principalmente concentrata sul piano pandemico, Massimo Giletti è stato al timone di un appuntamento del suo programma letteralmente incentrato sull’emergenza Coronavirus, che da circa un anno e poco più tutto il mondo sta vivendo. È proprio nel corso di questa puntata, però, che il conduttore piemontese è apparso agli ospiti presenti in studio e a quello a casa piuttosto sudato ed affaticato.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, cosa abbia determinato il sudore e l’affaticamento, fatto sta che, nel corso della diretta, Massimo Giletti è apparso piuttosto provato. “Non so se riesco ad andare avanti”, ha detto il conduttore una volta ritornato in studio dai suoi ospiti con la fronte bagnata dal sudore.

Cosa sarà esattamente successo, quindi, a Massimo Giletti nel corso della puntata del 18 Aprile di Non è l’arena? Non lo sappiamo! Ci auguriamo, in ogni caso, che possa riprendersi al più presto!