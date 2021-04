Magnifica notizia per Paolo Bonolis che ieri ha condotto la seconda puntata di “Avanti un altro pure di sera”: incredibile gioia per lui!

“Avanti un altro pure di sera” è andato in onda con la sua seconda puntata ieri, 18 aprile, su Canale 5: mattatore indiscusso della serata sempre lui, il grande Paolo Bonolis. Come al solito, il presentatore ha padroneggiato lo spettacolo come sanno fare in pochi. Le sue irresistibili gag spalleggiate dall’impareggiabile compagno di viaggio Luca Laurenti risultano sempre vincenti e sono la cifra del suo successo.

Un successo che va avanti da ben trent’anni, conquistato fin dagli esordi. Proprio di recente, Bonolis ha raccontato in un’intervista che la tv non era nei suoi piani da giovane e che la sua straordinaria carriera è stata frutto di un puro caso. Oltre ad altri show condotti in prima serata, da diversi anni Paolo è al timone della fascia preserale di Canale 5 con il quiz Avanti un altro. Un format sicuramente diverso dagli altri perché i concorrenti vengono scelti secondo criteri molto particolari e non risultano mai personaggi banali.

Dall’11 aprile scorso è iniziata un’altra avventura che vede il famoso quiz andare in onda la domenica sera in prime time sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. Il nome è Avanti un altro pure di sera e si sta rivelando un grande successo. Proprio dopo la puntata di ieri, Bonolis ha ricevuto una magnifica notizia: noi siamo rimasti davvero senza parole!

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Paolo Bonolis, magnifica notizia: incredibile gioia per il conduttore

Come ogni giorno, i dati auditel hanno comunicato gli ascolti dei programmi andati in onda la sera precedente. Ebbene, Avanti un altro pure di sera ha registrato nientemeno che 3.476.000 telespettatori, con uno share del 15,10%.

Un risultato incredibile, che riconferma la straordinaria bravura di Bonolis nel dar vita ad uno spettacolo esilarante e coinvolgente. Numeri incredibili, che rendono giustizia al grande spettacolo portato avanti dal conduttore e dall’intero cast.

Come aveva dichiarato lui stesso di recente, la decisione di mandare in onda il suo quiz in prima serata si è rivelata esatta visto anche il particolare e difficile periodo storico che stiamo vivendo. La gente ha voglia di leggerezza e divertimento, che poi sono gli ingredienti fondamentali del programma. Complimenti vivissimi!