Vanessa Incontrada è un’attrice famosissima, ma sapete che sua mamma è una celebre scrittrice? Due donne meravigliose!

Modella, attrice e conduttrice: Vanessa Incontrada è una vera e propria artista a trecentosessanta gradi. Giunta in Italia davvero giovanissima, la splendida spagnola ha cavalcato, sin da subito, la cresta dell’onda. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben ventitré anni dal suo arrivo nel nostro paese, Vanessa continua a vantare di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Oltre a godere di una carriera memorabile, cosa sappiamo esattamente della sua famiglia?

Se vi chiedessimo se conoscete la mamma di Vanessa Incontrada, ci sapreste dare una risposta? Ebbene: qualora l’esito fosse negativo, state tranquilli! Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Dando uno sguardo al profilo Instagram della conduttrice, infatti, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto in compagnia della madre. Voi l’avete mai vista? Vi accontentiamo immediatamente: anche se, vi anticipiamo, è una celebre scrittrice. Ecco tutti i dettagli!

Vanessa Incontrada, sua madre è una celebre scrittrice: lo sapevate?

Della carriera, davvero memorabile, di Vanessa Incontrada, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Entrata a far parte dello spettacolo italiano davvero giovanissima ed, esattamente, nel programma “Super”, in onda dal 1998 al 2000 su Italia Uno, la conduttrice spagnola ha riscosso un successo davvero clamoroso su di lei. Cosa sappiamo esattamente su di lei? In particolare, cosa sappiamo esattamente sulla sua famiglia di “origine”.

Come dicevamo precedentemente, dando uno sguardo in modo molto approfondito al suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Vanessa Incontrada in compagnia di sua mamma. Ecco, prima ancora di mostrarvela in tutta la sua bellezza, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Di origine catalane, Alicia Soler Noguera, questo è il suo vero nome, vive a Barcellona. E di professione fa la scrittrice. Anzi, vi diremo molto di più. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la madre della conduttrice spagnola sia autrice di diversi libri di successo. A partire, quindi, da “Le bugie uccidono” e “Insegnami a Volare”, entrambi scritti a quattro mani, si legge che la simpaticissima Noquera abbia studiato scrittura creativa all’Ateneu Barcelonés.

Due donne davvero meravigliose, vero?