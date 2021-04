Cristina Parodi, tra carriera e vita privata: chi è il marito, e quanti figli ha la meravigliosa coppia.

Cristina Parodi in questi anni ne ha fatta di strada, toccando con mano tanti traguardi. Il merito ovviamente si deve al suo grande talento, manifestato in tutti i suoi lavori. Giornalista, conduttrice e scrittrice, la Parodi è attiva in televisione sin dagli anni ottanta. E’ stata alla conduzione di programmi che le hanno dato una popolarità immensa, come Verissimo, La vita in diretta, Domenica in; ma come dimenticarla al Tg, dove, qui, è stata presente per molto tempo. Come sappiamo, la conduttrice è sposata con il giornalista e sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ed insieme hanno formato una meravigliosa famiglia: sapete quanti figli hanno?

Cristina Parodi, chi è il marito Giorgio Gori, e quanti figli ha la coppia

Una nuova puntata di Canzone Segreta, anche questa sera ci allieterà per diverse ore, questa però, è l’ultima. Il programma è arrivato alla sua conclusione, e siamo certi, che in questo ultimo appuntamento le sorprese non mancheranno. Numerosi ed eccezionali saranno gli ospiti, e tra di loro, non possiamo non citare Cristina Parodi, l’amatissima giornalista e conduttrice.

Sappiamo, Cristina è sposata con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e spesso, si mostra con il marito in scatti meravigliosi. Anzi, come potete osservare in basso, questa è un’immagine particolare, dato che sembrerebbe essere stata scattata nel giorno del loro anniversario: “Un’altra volta sì”, quanta bellezza, non trovate?

Ma sapete quanti figli hanno? Ebbene, Cristina e Giorgio hanno ben tre figli. Loro sono Angelica, Alessandro, e Benedetta. Insieme, formano una bellissima famiglia, bisogna ammetterlo!