Buongiorno Mamma, anticipazioni seconda puntata: la clamorosa scoperta su Agata; ecco cosa accadrà negli episodi in onda mercoledì 28 aprile 2021.

Ci siamo! Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, su Canale 5 è in onda la prima puntata di Buongiorno Mamma, la miniserie con protagonista Raoul Bova. Una storia familiare apparentemente normale, ma che nasconde qualcosa di speciale e misterioso. Quella di questa sera sarà la prima di sei puntate, ognuna composta da due episodi. La fiction Mediaset è attesissima, dopo il successo di Svegliati amore mio, con la bravissima Sabrina Ferilli. E c’è già chi non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata, la seconda, in onda mercoledì prossimo. Se non temete spoiler, ecco le anticipazioni.

Buongiorno Mamma, anticipazioni seconda puntata: cosa accadrà il prossimo mercoledì?

La fiction di Canale 5 Buongiorno mamma è appena iniziata, ma c’è già nei prossimi due episodi, in onda mercoledì 28 aprile. Ebbene, stando alla trama generale, possiamo ipotizzare quello che vedremo. Guido Borghi ( Raoul Bova) sarà assalito da un pensiero: dove sono finiti i soldi dei fondi? Si confiderà con Agata, ma sarà Miriam a metterlo di fronte ad alcune ferite ancora aperte, che riguardano il suo matrimonio. Momenti difficili anche per Sole, che bacerà un ragazzo durante una festa, ma avendo bevuto un po’ troppo non ricorderà nulla. Si scoprirà inoltre qualcosa di molto importante su Agata: è la figlia di Maurizia, la migliore amica di Anna. Quest’ultima, quando aveva 18 anni, è stata proprio vicina alla sua amica, quando era in attesa di un figlio da un uomo sposato… cosa c’è dietro?

Insomma, i misteri da risolvere sono davvero tanti e siamo soltanto alle seconda puntata della fiction di Canale 5, diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. Fiction ambientata ai giorni nostri e girata interamente nel Lazio: in particolare, la location principale è il Lago di Bracciano, in provincia di Roma. Nel cast, oltre a Raoul Bova, ci sono Serena Autieri, Beatrice Arnera, Maria Chiara Giannetta, Erasmo Genzini, Barbara Folchitto, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci.

La trama

Ma di cosa parla esattamente la fiction? Al centro delle vicende c’è la famiglia Borghi, composta dai genitori Guido e Anna, interpretati da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, e da quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michele. Una famiglia che deve fare i conti con i problemi quotidiani che deve affrontare ogni famiglia normale, ma l’arrivo di una ragazza misteriosa, Agata, sconvolgerà l’apparente tranquillità. Le vicende saranno narrate seguendo vari archi temporali: la storia inizierà dal 1995. Come abbiamo detto, andranno in onda sei puntate, di due episodi ciascuna, ed ogni episodio sarà introdotta dalla voce narrante di Anna, la mamma dei ragazzi.

Insomma, colpi di scena a non finire, ma anche emozioni forti con la storia raccontata in Buongiorno mamma. Non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5, ogni mercoledì, in prima serata. Non ve ne pentirete!