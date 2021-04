Eramso Genzini, tra carriera e vita privata: sapete chi è la sua fidanzata? Gli scatti social sono meravigliosi.

In questi ultimi mesi, Erasmo Genzini è stato presente nella serie Che Dio ci aiuti, e lui è stata la new entry di questa sesta stagione. Classe 1991, nato a Gragnano, in provincia di Napoli, fin da piccolo si appassiona all’arte della recitazione, tanto da iniziare ad approcciarsi a tale studio già da bambino. In Che Dio ci aiuti, l’attore ha interpretato Erasmo Ferri, un giovane che non ha nulla da perdere, la sua è una travagliata storia, così decide di andare ad Assisi, per cercare sua madre. Qui, si imbatte in Suor Angela… e il seguito, beh, lo conosciamo benissimo. L’artista non è nuovo, però, al mondo della televisione, dato che, nonostante la giovane età, ha fatto parte anche di altre pellicole, quali L’Isola di Pietro, Il clan dei camorristi, Sotto copertura 2, La squadra, Un posto al sole. Per quanto riguarda la sua vita privata, andando a curiosare sul suo profilo instagram, sono emerse delle bellissime foto con la sua fidanzata: ecco chi è lei.

Erasmo Genzini, chi è la sua fidanzata: gli scatti social sono bellissimi!

Questa sera, come ormi è noto, ci sarà la prima puntata della nuova fiction di canale 5, Buongiorno Mamma, di cui è protagonista Raoul Bova. Una serie che si svolge in sei puntate, di dodici episodi. La trama è davvero avvincente, con grandi colpi di scena, tra dolori, gioie e tante emozioni. Nel cast, anche l’amatissimo attore Erasmo Genzini, nel ruolo di Armando, reduce, lui, dal successo ottenuto con la sesta stagione di Che Dio Ci aiuti. Erasmo è oggi famosissimo, e ovviamente anche molto amato dai telespettatori, e il merito si deve al suo talento, manifestato già in numerose fiction.

Non tutti, però, sanno che l’attore è fidanzatissimo. Ebbene sì, sul suo profilo instagram sono molte le foto che vedono la coppia insieme, e possiamo affermare, sono bellissimi! Lei è Federica Esposito, modella e studentessa, dall’avvenenza profonda.

I due, a quanto pare, come rivelato da Erasmo, sono insieme da molti anni, e sono innamoratissimi!