J-Ax ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto particolare: la foto del matrimonio ha conquistato proprio tutti!

Rapper, cantautore e produttore discografico, J-Ax riesce sempre a sorprenderci. Purtroppo, come migliaia e migliaia di persone, anche lui è stato colpito dal coronavirus. L’artista, sui social, qualche settimana fa, ha pubblicato un post in cui ha espresso quanto vissuto. Si è trattato di un periodo molto difficile, J-ax ha rivelato di aver avuto il Covid, e di aver attraversato momenti pieni di amarezza e paura. I timori di poter lasciare suo figlio da solo, e la rabbia, per come, secondo le sue parole, sia stata affrontata questa emergenza sanitaria che ormai da più di un anno ha completamente avvolto le nostre vite.

Ma, per fortuna, è passato, e l’artista è ritornato con una grande grinta, e sicuramente tanta voglia di fare. Sappiamo, J-Ax ama sorprendere, e da pochissimo, ha condiviso un post che ha decisamente sorpreso, in modo molto piacevole: la foto del matrimonio è particolare!

J-Ax sorprende tutti: pubblica lo scatto del matrimonio, l’avete mai visto quel giorno?

E’ sicuramente da annoverare tra gli artisti più amati ed apprezzati del panorama musicale, J-Ax con la sua voce riesce sempre a sorprenderci: forte, grintosa e particolare, impossibile non riconoscere il suo timbro. Attivo sui social, come abbiamo da poco anticipato, l’artista ha pubblicato uno scatto che ha conquistato proprio tutti: avete visto anche voi?

Osservate bene, sembrerebbe essere una foto scattata nel giorno del suo matrimonio, e come lui ha riportato: “Quando ho raccolto il materiale per l’archivio mi sono imbattuto nella foto del matrimonio.. le ho tenute per la settimana del nostro anniversario, ed ecco a voi la prima, coi Gemelli Diversi“.

Uno scatto pubblicato in modo del tutto ironico, e con un compito preciso; J-Ax ha chiesto ai suoi follower di trovare l’outfit più bizzarro tra i vari invitati, e sembrerebbe, che di scatti così, ce ne saranno altri: a voi la scelta!