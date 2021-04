Karina Cascella rivela su Instagram di aver preso una grande decisione: basta ai salotti tv, a cosa ha intenzione di dedicarsi.

A Uomini e Donne è diventata popolare per il suo carattere schietto e diretto e ancora oggi Karina Cascella è un’opinionista in grado i riscuotere molti consensi. Dopo la sua partecipazione al dating show di Canale 5, la bionda aversana è stata tantissime volte ospite dei salotti della D’Urso, proprio nel ruolo per il quale sembra nata, l’opinionista appunto.

Le sue discussioni nel corso di programmi come Pomeriggio 5 o Domenica Live sono rimaste memorabili e il suo personaggio è capace di imprimere molto di sé. Per tutte queste ragioni, la decisione di Karina Cascella ha colto un po’ tutti di sorpresa: la bellissima quarantenne ha infatti deciso d dire basta ai salotti televisivi. Ad un utente che le ha chiesto su Instagram come mai e se ci fosse dietro uno screzio con Barbara D’Urso, Karina ha risposto e fatto chiarezza.

Karina Cascella, i motivi della sua decisione: “Mi piacerebbe mostrare anche altro”

A quanti si sono chiesti stupiti cosa fosse accaduto a Karina e cosa ci fosse dietro una decisione così drastica, ha pensato a rispondere la diretta interessata. Lo ha fatto su Instagram quando un utente le ha chiesto se fosse cambiato il suo rapporto con la D’Urso. La Cascella ha colto l’occasione per fare chiarezza una volta per tutte rispondendo che con la conduttrice non è successo assolutamente nulla e che la sua stima per lei è immutata.

C’è però un altro aspetto che ha spinto Karina a prendere questa decisione: “Sono stanca di vedermi in quella veste, mi piacerebbe mostrare anche altro o concentrarmi sulla mia nuova attività”. Ma a cosa si riferisce? E’ lei stessa a rivelarlo in una Ig story successiva: a quanto pare l’ex opinionista vuole dedicarsi all’apertura di un ristorante.

Certo, sarà dura dover fare a meno di Karina nei talk televisivi, ma le auguriamo comunque tanta fortuna per il suo nuovo progetto!