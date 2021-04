Oltre che attrice, Serena Autieri ha preso parte anche ad un noto talent show: ricordate esattamente quale? Impossibile dimenticarlo!

Nata a Napoli il 4 Aprile del 1976, dopo aver terminato i suoi studi, Serena Autieri intraprende immediatamente la carriera da attrice. Il debutto sul piccolo schermo, infatti, arriva esattamente all’età di 22 anni. Correva l’anno 1998 quando, per la prima volta in assoluto, la splendida attrice napoletana prende parte alla famosa soap opera “Un posto al sole”. Da quel momento, la carriera della Autieri ha letteralmente preso il volo. Colonna portante di numerosissime fiction e diversi film, sia sul piccolo che grande schermo, Serena vanta di un successo davvero clamoroso.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Oltre ad essere un’attrice famosissima ed apprezzatissima, Serena Autieri ha preso parte anche a diversi programma televisivi. Impossibile, infatti, dimenticare la sua partecipazione a “Tale e Quale Show”, data la sua voce incantevole. Ma non solo. La bella attrice ha partecipato anche ad un altro talent. Quale? Scopriamolo!

Serena Autieri, ricordate in quale talent l’abbiamo vista? Si è classificata all’ottavo posto

È un’attrice famosissima ed amatissima, eppure nel curriculum di Serena Autieri non ci sono soltanto film, fiction e doppiaggi, ma c’è molto altro ancora. Anche perché, diciamoci la verità, la splendida napoletana è una vera e propria artista a trecentosessanta gradi. Perché diciamo questo? Beh, la risposta è piuttosto semplice: la Autieri ha preso parte anche a diversi programmi televisivi.

Badate bene, come dicevamo precedentemente, non facciamo soltanto riferimento alla sua partecipazione a “Tale e Quale Show”, ma anche a quella in un notissimo e famosissimo talent. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: se vi dicessimo che, esattamente nel 2018, ha preso parte a “Celebrity Masterchef”, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è davvero così. In compagnia di Orietta Berti, Anna Tatangelo e tantissimi altri straordinari artisti, Serena Autieri partecipò alla seconda edizione del noto cooking talent.

Purtroppo, la partecipazione al talent non le valse la vittoria. Ma anche in questo caso, però, la bella Serena Autieri mostrò la sua “professionalità”.