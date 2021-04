Avete mai visto il papà della splendida Serena Autieri? Su Instagram, lo scatto del passato in sua compagnia: che meraviglia!

Il momento tanto atteso è, finalmente, arrivato. A partire da questa sera, Mercoledì 21 Aprile, Serena Autieri sarà una delle protagoniste indiscusse della nuova fiction targata Mediaset. In compagnia di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e tantissimi altri straordinari attori, la splendida napoletana sarà sul piccolo schermo con “Buongiorno mamma”. In attesa, però, di poterla ammirare in tutta la sua bellezza e bravura, volete conoscere qualche cosa in più su di lei? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E, quindi, di suo marito. Siete curiosi, però, di conoscere il suo papà?

Sbirciando approfonditamente ed accuratamente il profilo Instagram di Serena Autieri, oltre ad incantevoli selfie e scatti del passato, siamo riusciti a rintracciare una foto dell’attrice napoletana in compagnia del suo papà.

Serena Autieri, conoscete il suo papà? Lo scatto social: boom di likes

Attrice di successo, Serena Autieri decanta di un successo davvero clamoroso. Terminati i suoi studi, la splendida napoletana compie il suo debutto sul piccolo schermo esattamente nel 1998. Quando davvero giovanissima e, soprattutto, per la prima volta in assoluto, prende parte ad “Un posto al sole”, soap opera campana. Da quel momento, la sua carriera spicca il volo. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista come protagonista indiscussa di diversi film e numerose fiction, ma l’abbiamo vista anche in numerosi programmi televisivi. Cosa sappiamo, però, della sua famiglia? In particolare, voi avete mai visto il suo papà?

È proprio sul suo canale Instagram ufficiale che, diverso tempo fa, Serena Autieri ha condiviso un incantevole scatto con il suo papà. Bella come il sole e teneramente abbracciata a suo padre, la splendida attrice napoletana ha incantato tutti i suoi sostenitori per questo quadretto davvero speciale ed incantevole. Volete “conoscerlo” anche voi? Ci pensiamo immediatamente a mostrarvelo!

Uno scatto davvero incantevole, c’è da ammetterlo. Dal quale, tra l’altro, si percepisce chiaramente il rapporto che c’è tra Serena Autieri e suo padre. Siete d’accordo anche voi con noi?