L’ex amatissima concorrente del GF Vip si candida per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi: rivelazione inedita, di chi si tratta.

È trascorso poco più di un mese da quando, dopo quasi due anni di totale assenza, L’Isola dei Famosi è ritornato in onda in prima serata con una conduttrice davvero d’eccezione. In compagnia di Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghi, opinionisti davvero incredibili, le redini in mano del programma le ha prese proprio lei: Ilary Blasi. Per la prima volta in assoluto al timone dell’adventure reality di Canale 5, la conduttrice romana si è dimostrata, sin dal prima puntata, la vera e propria protagonista indiscussa di questa edizione.

Ricca di concorrenti davvero incredibili, tra pochissime ore, assisteremo all’ingresso di altri nuovi naufraghi. A quanto pare, però, le sorprese non sarebbero affatto terminate qui. In una sua recente intervista a “Casa Chi”, l’ex amatissima concorrente del GF Vip ha, infatti, ammesso la sua volontà di voler prendere parte all’adventure reality di Canale 5. “Se mi chiamassero, andrei di sicuro”, ha rivelato. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

L’ex concorrente del GF Vip si “candida” a L’isola dei Famosi: la rivelazione inedita

Proprio nel corso di una sua recente intervista a “Casa Chi”, l’ex concorrente del GF Vip ha chiaramente ammesso di essere pronta a prendere parte alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. È proprio in questa occasione, infatti, che la gieffina non soltanto ha rivelato di essere stata già contattata in passato per prendere parte all’adventure reality di Canale 5, ma di aver rifiutato perché le sue bimbe erano ancora piccole, ma ha continuato a dire che adesso sarebbe pronta a prendervi parte. Insomma, un rivelazione davvero inedita, da come si può chiaramente comprendere. Ecco, ma di chi stiamo parlando? Ebbene: di Matilde Brandi!

“L’Isola è un bel reality da fare, tosto sicuramente ma mi piacerebbe, partirei volentieri”, ha continuato a dire Matilde Brandi. Continuando, poi, a dire che se le venisse proposto adesso, accetterebbe di sicuro.

“A me non dispiacerebbe, perché non soffro il fatto di non mangiare. Poi io sono una che si dà da fare e pesco, faccio tutto di solito l’estate al mare. Sarebbe divertente”, ha detto ancora l’ex concorrente del GF Vip. Che dite, la sua “candidatura” verrà accolta? Ce lo auguriamo! Sarebbe perfetta!