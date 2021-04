Daniele Liotti è un famosissimo attore, ma sapete quanti fratelli ha? Chi sono, i loro nomi e cosa fanno nella vita: cosa occorre sapere.

Attualmente sul piccolo schermo con la sesta stagione de “Un passo dal cielo”, Daniele Liotti decanta di un successo davvero clamoroso. Nato a Roma il 1 Aprile del 1971, compie il suo debutto sul piccolo schermo davvero da giovanissimo. Dopo una breve parentesi da calciatore, infatti, il buon Liotti entra a far parte nel mondo dello spettacolo nella trasmissione televisivi di Giovanni Boncompagni. Ed, esattamente nel 1995, compie il suo esordio da attore. Da quel momento, come ben sappiamo, Daniele non si è mai più fermato. Attore teatrale e del piccolo e grande schermo, il buon romano vanta di un curriculum davvero impressionante.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua attuale compagna e del suo forte desiderio di vederla in abito bianco. Cosa sappiamo, però, sulla sua famiglia di “origine”? Daniele Liotti ha fratelli? Assolutamente si: l’attore non è affatto figlio unico. Ecco, ma quanti? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Daniele Liotti ha fratelli? I loro nomi, età e di che cosa si occupano

Tralasciando, quindi, l’aspetto professionale dell’affascinante Daniele Liotti, cosa occorre sapere sulla sua famiglia? Come dicevamo precedentemente, l’attore romano ha fratelli? Assolutamente si. Ebbene, e quanti ne ha? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Daniele Liotti ha ben due fratelli: Marco e Roberto. Cosa sappiamo, però, su di loro? Procediamo con ordine. Marco Liotti è nato a Roma. Ed, attualmente, ha poco più di 50 anni. Lui, a differenza di suo fratello, ha intrapreso una carriera lontana dalla recitazione. Fortemente appassionato di musica, Marco ha preso parte a “The Voice”, programma condotto da Simona Ventura su Rai Due, nel lontano 2019. Roberto Liotti, infine, è l’altro fratello di Daniele. Anche lui, così come Marco, ha una forte passione per la musica. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che l’arte scorra nelle vene di tutti i componenti della famiglia Liotti. Siete d’accordo?

