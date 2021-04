Chi è Aleandro Baldi? È la voce della mitica canzone “Non mentirmi”, cosa occorre sapere su di lui: dalla vita privata al canale Instagram.

Siamo giunti al Venerdì sera. E, così come la settimana scorsa, anche questa sera, 23 Aprile, andrà in onda la seconda puntata di “Felicissima sera”. Dopo il successo di Emigratis, il duo comico Pio ed Amedeo è nuovamente al timone di un programma tutto suo. E, questa volta, su Canale 5. Ecco, ma chi saranno gli ospiti di questa puntata? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, saranno presenti in studio dei personaggi davvero speciali. A partire, quindi, da Claudio Baglioni e Francesco Totti. Fino a Achille Lauro, Umberto Guidoni e Aleandro Baldi.

Cosa sappiamo, però, esattamente su Aleandro Baldi? In attesa di poter scoprire cosa ci riserverà il famoso cantautore con i magici Pio ed Amadeo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Lo conosciamo per la straordinaria canzone “Non amarmi”, ma cosa occorre sapere? Scopriamo insieme ogni cosa.

Aleandro Baldi, chi è: età, carriera, esordio e carriera

Aleandro Baldi è nato a in provincia di Firenze l’11 Aprile del 1959. All’anagrafe Aleandro Civai, il buon cantautore compie il suo debutto nel mondo della musica esattamente nel 1986. È proprio in quest’anno che, dopo essere stato notato da Giancarlo Bigazzi, il buon Baldi esordisce tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con “La nane va”. Un brano davvero spettacolo, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, gli valse il secondo posto. Il ritorno sul palco dell’Ariston avverrà qualche anno dopo. Correva l’anno 1989 quando con il brano “E sia così”, Aleandro si classifica al terzo posto. Il vero e proprio successo, però, arriva esattamente nel 1992. In compagnia di Francesca Alotta, il cantautore fiorentino ritorna a Sanremo con il brano “Non amarmi”. Da quel momento, continua a cavalcare l’onda del successo. Tanto da poi ritornare nuovamente nel 1994 con il brano “Passerà”.

Dopo queste diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, Aleandro Baldi cavalca l’onda del successo. Oltre a pubblicare tantissimi altri singoli di successo, il cantautore fiorentino prende parte anche a diversi programmi televisivi. A partire, quindi, “Volami nel cuore”. Fino a “Domenica In”, esattamente nel 2008.

Instagram e vita privata

Cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Purtroppo, poco e nulla. Seppure, Aleandro Baldi abbia un canale Instagram seguito, il cantautore non è solito condividere scatti inerenti la sua vita privata.

Non ci resta che seguirlo questa sera a “Felicissima sera”. Voi lo seguirete?