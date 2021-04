Sul suo profilo Instagram, è spuntato uno scatto inedito di Nancy Brilli da mora: l’avete visto anche voi? Una vera e propria meraviglia.

È una delle più grandi attrici italiane, Nancy Brilli. Compiuto il debutto esattamente nel 1984 alla sola età di vent’anni, in un vero e proprio batter baleno, la splendida romana ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere, attualmente, una delle più grandi interpreti dello spettacolo nostrano. Badate bene, però, il suo successo non si limita affatto alla sfera professionale e lavorativa, ma si estende anche sul suo canale social ufficiale. È proprio su Instagram, infatti, che l’attrice romana è una vera e propria celebrità.

È proprio su Instagram che abbiamo rintracciato un scatto del passato davvero inedito. Siamo abituati ad ammirare in tutta la bellezza di Nancy Brilli da bionda. Ecco, ma se vi dicessimo che, nel suo passato, è stata anche mora, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così. Spulciando con attenzione il suo profilo, infatti, abbiamo ritrovato questo vero e proprio scatto incredibile. Vi assicuriamo: è davvero bellissima!

Nancy Brilli da mora, lo scatto inedito: l’avevate mai vista così? Che bellezza!

Con un profilo Instagram attivissimo e seguitissimo, Nancy Brilli entra di diritto tra le vere e proprie star del famoso social. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, è spuntato uno scatto davvero inedito del passato. Non sappiamo esattamente quanti anni siano passati da questo scatto, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere, a catturare maggiormente l’attenzione è un’unica cosa: il colore dei capelli di Nancy Brilli.

Siamo abituati a vedere Nancy Brilli bionda, ma sapete che l’attrice romana è stata anche mora? Si, avete letto proprio bene! Non sappiamo esattamente per quale motivo l’ex moglie di Massimo Ghini abbia deciso di cambiare il suo look, fatto sta che l’attrice è davvero uno schianto. Ma bando alle ciance. Guardare per credere!

Davvero bellissima, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Così come da bionda, anche da mora Nancy Brilli è davvero splendida. Siete d’accordo con voi?