Sapete come è avvenuto il debutto di Loretta Goggi nel mondo dello spettacolo? Non solo cantante: non tutti conoscono questo “retroscena”.

Nata a Roma nel 1950, la splendida Loretta Goggi rappresenta, senza alcun dubbio, il fior fiore della musica italiana. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo davvero giovanissima, la splendida cantante di “Maledette Primavera” e di tantissimi singoli di successo, decanta di un successo davvero clamoroso. Recentemente sul piccolo schermo nella giuria di “Tale e Quale Show”, la Goggi vanta di un curriculum davvero impressionante. Come ha iniziato, però, a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo? Attualmente, come dicevamo precedentemente, Lorella Goggi è una cantante affermata e super famosa. Ma, senza alcun dubbio, non tutti conoscono questo “retroscena” sulla sua carriera. Di che cosa parliamo?

Leggi anche –> Loretta Goggi, il lutto tremendo e il dramma della malattia: retroscena da brividi

La carriera di Loretta Goggi, diciamoci la verità, è una di quelle più complete presenti all’interno dello spettacolo italiano. Conduttrice e cantante, la splendida romana decanta di un successo davvero clamoroso. Sapete che, però, il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto in vesti completamenti diversi? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Lorella Goggi, qual è stato il suo primo debutto?

Con ben 29 album pubblicati, Loretta Goggi è una delle voci più incredibili ed apprezzate della musica italiana. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Se, attualmente,decanta di una voce pazzesca e di un successo più che incredibile, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo debutto nel mondo dello spettacolo? Ad esempio, il suo esordio in questo mondo è avvenuto proprio in “qualità” di cantante? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio di no! Ebbene, a questo punto la domanda sorge spontanea: cos’è esattamente accaduto prima?

Leggi anche –> Chi è Daniela Goggi: età, carriera e vita privata della sorella di Loretta

Correva esattamente il 1963 quando, alla sola età di 12 anni, Loretta Goggi incideva il suo primo singolo da cantante. In realtà, però, il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto qualche anno prima. Sembrerebbe, infatti, che il debutto sul piccolo ci sia stato nel 1962 in qualità di attrice bambina nel programma “Sotto processo”.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo retroscena sul debutto di Loretta Goggi?