Nancy Brilli è una famosissima attrice, ma conoscete la sua vita privata? Scopriamo chi sono gli ex amori della splendida romana.

Nata a Roma il 10 Aprile del 1964, la splendida Nancy Brilli è una delle attrici più famose ed apprezzate nel mondo dello spettacolo italiano. Compiuto il suo debutto nel mondo della recitazione davvero giovanissima, la splendida romana ha cavalcato l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Correva esattamente l’anno 1984, infatti, quando la giovane Nancy ha preso parte al suo primo film, eppure da quel momento non si è mai più fermata. Cosa sappiamo, però, esattamente sulla sua vita privata? Se dal punto di vista professionale, infatti, l’attrice romana decanta di una carriera impressionante, cosa sappiamo dell’aspetto sentimentale?

Attualmente è fidanzata, la splendida Nancy Brilli? E, soprattutto, cosa sappiamo sulla sua vita privata pregressa? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio. Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Procediamo, però, con ordine.

Nancy Brilli, cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Cosa occorre sapere, quindi, sulla vita privata di Nancy Brilli? Sappiamo benissimo che l’attrice romana decanta di un fascino davvero impressionante, ecco ma è fidanzata? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, attualmente sembrerebbe che l’attrice romana sia single. Sembrerebbe, infatti, che la storia d’amore, durata all’incirca quindici anni con il medico chirurgo Roy De Vita sia definitivamente terminata.

Appurato che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Nancy Brilli sia attualmente single, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita sentimentale pregressa? Vi accontentiamo immediatamente. L’attrice romana, infatti, è stata sposata per ben due volte. Il primo matrimonio risale, infatti, esattamente al 1987. È proprio in quest’anno che, davvero giovanissima, convola a nozze con Massimo Ghini. Il loro matrimonio terminerà nel 1990. Le seconde nozze, invece, sono giunte nel 1997 con Luca Manfredi. I due, però, si sono lasciati nel 2002. E, nel 2000, sono diventati genitori del loro primogenito Francesco.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di tutti gli “ex amori” della splendida attrice romana?