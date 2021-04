Attraverso una serie di Instagram Stories, Chiara Nasti ha finalmente rotto il silenzio sulle voci della presunta crisi con Zaniolo.

È senza alcun dubbio la coppia dell’anno, quella formata da Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Giovanissimi e seguitissimi, i due ragazzi hanno ufficializzato qualche mese fa la loro relazione. E, da quel momento, non hanno mai perso occasione di poter aggiornare i loro sostenitori sull’andamento della loro storia d’amore. Lo hanno fatto sempre, c’è da ammetterlo. Fino a qualche giorno fa, però. Quando, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che i due ragazzi abbiano deciso di cancellare le foto di coppie dai rispettivi canali social. È crisi tra loro due?

Leggi anche –> Angela e Chiara Nasti, avete mai visto i loro genitori? Chi sono e che lavoro fanno

Sono diversi giorni, come dicevamo precedentemente, che non si fa altro che parlare di questo: Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono in crisi? A distanza di qualche mese dall’inizio della loro relazione, i due giovanissimi ragazzi stanno vivendo un momento “buio” della loro storia? Fino a qualche ora, purtroppo, non potevamo darvi alcuna notizia certa. Adesso, però, si! Proprio poco tempo fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la Nasti ha spiegato cosa sta accadendo tra di loro. Scopriamo le sue parole.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chiara Nasti spiega cos’è successo con Nicolò Zaniolo: lo sfogo social

Un lungo sfogo, quello che, pochissime ore fa, Chiara Nasti ha tenuto sul suo profilo Instagram. A distanza di qualche giorno dalla diffusione della notizia su una presunta crisi tra lei e Nicolò Zaniolo, l’influencer napoletana ha deciso di rompere il silenzio. E di spiegare come stanno realmente le cose tra di loro. Cos’è esattamente accaduto tra loro? Assolutamente nulla!

Come dichiarato dalla diretta interessata, infatti, tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non c’è affatto nessuna aria di crisi. Piuttosto, i due giovanissimi ragazzi hanno deciso di viversi privatamente la loro storia d’amore. E, quindi, di tenersi per sé i loro momenti. “La nostra relazione ovviamente c’è ancora, ma abbiamo deciso di non rendere pubblico tutto questo”, ha detto la Nasti al suo pubblico. Infine, la giovanissima napoletana ha inviato tutti i suoi sostenitori di andare più cauti nei commenti.

Fortunatamente, quindi, Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono ancora una coppia. Nel frattempo, però, cogliamo l’occasione di augurare alla napoletana, data l’ammissione di stare attraverso un momento non molto facile, di riprendersi il più presto.