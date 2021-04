Sul suo canale social ufficiale, Giulio Berruti si è mostrato fortemente addolorato per la notizia della morte di Raffaello Monteverde.

Il mondo della produzione cinematografica e televisiva è letteralmente lutto. All’età di 79 anni, si è spento a Roma, presso la sua abitazione, il grandissimo Raffaello Monteverde. Un semplicissimo nome, eppure una vera e propria leggende nel suo mondo. L’uomo, infatti, è stato il produttore di tantissime serie televisive di successo. A partire, quindi, “Sei delitti per padre Brown”. Fino a “Rex”, “Elisa di Rivombrosa” e “I segreti di Borgo Larici”. Insomma, vi assicuriamo: la carriera del buon Monteverde è davvero immensa.

Una carriera stratosferica, quindi, e soprattutto ricca di intramontabili successi. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha gettato tutti nello sconforto. Uno tra tutti, Giulio Berruti. Appena appresa la notizia della sua morte, l’attore romano non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi fortemente addolorato per questo drammatico evento. E le parole scritte a corredo di questo scatto che li ritrae insieme lo dimostrano a gran voce.

Giulio Berruti addolorato per la morte di Raffaello Monteverde: parole da brividi

La notizia della morte di Raffaello Monteverde, ammiratissimo e famosissimo produttore cinematografico e televisivo, ha scosso davvero tutti. Tra i tanti che si sono riservati sui social per porgere l’ultimo saluto al “maestro”, c’è anche l’attore Giulio Berruti. Appena appresa la notizia della sua morte, il bel romano non ha affatto potuto fare a meno di spendere due parole sul buon Monteverde.

E così, a corredo di uno scatto che ritrae Giulio Berruti in compagnia di Raffaello Monteverde, l’attore romano si mostra ai suoi sostenitori fortemente addolorato per la sua scomparsa. “Oggi ci lascia un pezzo importante della televisione italiana. Hai fatto sognare milioni di italiani con i tuoi successi”, inizia proprio così l’ultimo messaggio che il bel Berruti ha voluto riservare al produttore televisivo. Dal quale, tra l’altro, si capisce perfettamente il rapporto di stima e di affetto che l’attore romano ha nutrito nei suoi confronti.

“A molti di noi hai trasmesso un mestiere, una passione. Mi dispiace molto, Lello”, ha concluso Giulio Berruti.