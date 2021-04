Elettra Lamborghini è l’opinionista de L’isola dei Famosi, ma avete notato anche voi cosa accade in studio ogni puntata? Spunta la verità.

Un anno, dal punto di vista lavorativo, davvero da incorniciare per Elettra Lamborghini. È proprio in questo ultimo anno che, come raccontato anche dalla diretta interessata, la splendida cantante bolognese è stata la protagonista indiscussa di numerosi successi. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento alle clamorose novità riguardanti il fumetto e il suo primo album delle figurine, ma anche alla serie televisiva concentrata sulla sua vita e a molto altro ancora. Tra questo, senza alcun dubbio, non può non essere citato il suo ruolo di opinionista. Per la prima volta in assoluto, la giovanissima Elettra si sta cimentando in una veste completamente nuova. E, bisogna ammetterlo, sembrerebbe che le calzi davvero a pennello.

Avete notato anche voi, però, cosa succede in ogni puntata de L’Isola dei Famosi? Senza alcun dubbio, ci avrete fatto caso anche voi. Ecco, ma perché? Siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elettra Lamborghini, avete notato cosa accade in studio ad ogni puntata de L’Isola dei Famosi?

Seppure entrata a far parte del cast degli opinionisti de L’Isola dei Famosi leggermente in ritardo perché positiva al Covid, in un vero e proprio batter baleno, la splendida Elettra Lamborghini ha dimostrato di avere la stoffa per questo ruolo. La domanda, però, che noi vi facciamo adesso è un’altra: avete notato anche voi cosa accade in studio ad ogni puntata?

Senza alcun dubbio, da quando è entrata a far parte degli opinionisti, avrete notato che Elettra Lamborghini non siede affatto accanto ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, suoi “colleghi”, ma piuttosto siede alla parte opposta. Vi siete mai chiesti il perché? Il motivo è piuttosto semplice. E a rivelarlo è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram.

Da quanto si legge da questa sua risposta social, sembrerebbe che Elettra Lamborghini sia stata collocata di fronte ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi per motivi tecnici. Se fossero stati tutti e tre vicini ed, ovviamente, distanziati, l’inquadrature non sarebbero state complete.