Proprio pochissime ore fa, Anna Tatangelo ha annunciato ai suoi sostenitori una grandissima sorpresa in arrivo: la notizia tanto attesa.

Era il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Anna Tatangelo non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di un’incredibile sorpresa in arrivo. Era nell’aria, c’è da ammetterlo. Eppure, soltanto adesso la splendida cantante di Sora ha avuto l’opportunità di svelare qualche piccolo dettaglio in più. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, state tranquilli, ci pensiamo noi a sciogliere ogni vostro dubbio. Vi anticipiamo, però: l’annuncio a sorpresa ha “scosso” davvero tutti. Tanto che, in un vero e proprio batter baleno, i suoi fan sono esplosi di gioia.

Con i suoi sostenitori social, lo sappiamo benissimo, Anna Tatangelo non perde mai occasione di poter interagire e comunicare. È proprio per questo motivo che, proprio pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di renderli partecipi di una sorpresa in arrivo davvero clamorosa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anna Tatangelo, annunciata una grandissima sorpresa: mancano pochissimi giorni

Risale proprio a pochissime ore fa, la splendida sorpresa che Anna Tatangelo ha voluto annunciare ai suoi sostenitori. Sempre solita ad interagire con loro, la splendida cantante li ha voluto renderli partecipi di una novità in arrivo davvero grandiosa. Sapevamo che sarebbe arrivato questo momento, lo abbiamo detto precedentemente. Finalmente è arrivato e la notizia non può che essere accolta in modo più che positivo. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo, ma tutti i commenti ricchi di gioia e di entusiasmo giunti a corredo del post in questione.

Di che cosa parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: dopo “Guapo” e “Fra me e te”, Anna Tatangelo è pronta ad incantare tutti i suoi sostenitori con un nuovo singolo. Avete letto proprio bene: la cantante è pronta a far ascoltare la sua bellissima voce! Qualche dettaglio in più? Eccoli: il singolo, intitolato “Serenata”, uscirà Venerdì 30 Aprile.

Save the date: il 30 Aprile, Anna Tatangelo uscirà con un nuovo singolo. Noi non vediamo l’ora di ascoltarla, voi?