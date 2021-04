Scoppia la lite tra Gilles Rocca e Andrea Cerioli: i due naufraghi, molto amici fin dall’inizio, ora sono uno contro l’altro.

A L’Isola dei Famosi può accadere e accade davvero di tutto: gli equilibri sono sempre più fragili, litigi e discussioni sono all’ordine del giorno. Tra rivalità e fazioni, il motivo principale delle controversie è quasi sempre il cibo. L’arrivo dei nuovi concorrenti poi ha certamente contribuito ad acuire i contrasti: Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Matteo Diamante si sono presentati agguerritissimi e già con delle opinioni ben precise sugli altri membri del gruppo.

Intanto, tra i naufraghi della vecchia guardia prosegue la profonda spaccatura tra Vera Gemma e Fariba da un lato e il resto dei concorrenti dall’altro. Le due donne sono in nomination e stasera vedremo uscire dal gioco una delle due. Accade perfino che due come Gilles Rocca e Andrea Cerioli, andati sempre d’accordo finora, litighino a causa del riso. Proprio nel daytime di oggi è andata in onda la loro accesa discussione.

Isola dei Famosi, Rocca e Cerioli l’uno contro l’altro: il motivo della lite

E’ stato ancora una volta il cibo ad accendere la miccia e sono stati proprio Gilles Rocca e Andrea Cerioli a scoppiare. Al momento del pranzo, il gruppo si è accorto di non aver dato la porzione di riso a Fariba e quindi ognuno di loro avrebbe dovuto darne un po’ del proprio alla concorrente. L’ex tronista ha attaccato il compagno d’avventura per non aver fatto lo stesso e ciò ha fatto andare su tutte le furie l’attore romano.

Gilles si è infatti giustificato dicendo che Angela Melillo gli aveva assicurato che non ce ne fosse bisogno perché Fariba aveva già la sua porzione. Rocca si è sentito offeso dall’accusa di Cerioli, il quale sosteneva che si tratta di una questione di principio e che ognuno avrebbe dovuto dare un cucchiaino di riso per essere equi. Arrabbiatissimo, l’attore romano ha gridato: “Giuro su mia madre che stasera io non mangio la mia porzione!”

Cosa ne pensate? Chi ha ragione?