L’Isola dei Famosi, lite tra due naufraghe a telecamere spente: è successo nel fuorionda, soltanto adesso è stato mostrato.

La puntata di Giovedì 22 Aprile de L’Isola dei Famosi, bisogna ammetterlo, è stata particolarmente scoppiettante. Non soltanto perché, a distanza di un mese dal suo esordio, su Playa Palapa sono arrivati quattro nuovi naufraghi, e tra qualche giorno assisteremo all’arrivo di Ignazio Moser, ma anche perché sono continuati gli scontri tra naufraghi. Badate bene, non facciamo soltanto riferimento allo scambio di opinioni tra Gilles Rocca e Rosaria Cannavò, la new entry, ma anche a quello verificatosi a telecamere spente.

Come mostrato da questo video caricato sulla pagina Facebook ufficiale de L’Isola dei Famosi, sembrerebbe che, nel fuorionda, sia avvenuta una lite tra due naufraghe. Cosa è esattamente accaduto? Nulla di grave, state tranquilli! Fatto sta che, dopo la nomination del leader salvador, gli animi del gruppo si sono accesi. Scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

L’Isola dei Famosi, lite tra naufraghe: cos’è successo nel fuorionda

Dopo Roberto Ciufoli, è toccata alla splendida Francesca Lodo ottenere il titolo di leader salvador. Vinta la prova, l’ex letterina di Passaparola ha ottenuto la collana “speciale” ed ha avuto la possibilità di fare il nome del naufrago che voleva mandare in nomination. Chi ha nominato? Beh, la risposta è piuttosto semplice: Vera Gemma. Da quanto si apprende dalla sua motivazione, sembrerebbe che la figlia del famoso attore abbia avanzato la volontà di ritornare a casa. E per questo motivo, quindi, la Lodo ha deciso di nominarla.

Tutto bene fin qui, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che Vera Gemma ha risposto di non aver mai detto di essere pronta a tornare a casa, ma di avere avuto un solo momento di sconforto. È proprio per questo motivo che, come mostrato nel video caricato su Facebook, si è verificata una lite tra due naufraghe. Ovvero, tra lei e Valentina Persia.

“Dovevi dire grazie che mi hai votato. Sei stata con le lacrime agli occhi tutto il tempo”, ha iniziato a dire l’attrice e comica romana. “Ho avuto un giorno di crisi, sono un essere umano”, ha controbattuto Vera Gemma. Cosa succederà ancora tra loro?