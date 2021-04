Adesso che è andato in onda l’ultima puntata de La Fuggitiva, ci sarà una seconda stagione? A parlare è Eugenio Mastrandrea, le sue parole.

La serie televisiva “La Fuggitiva” è ultimata. A distanza di circa quattro settimane dall’inizio di questa incredibile avventura, la serie televisiva con Vittoria Puccini come protagonista indiscussa è giunta al termine. Proprio stasera, Lunedì 26 Aprile, infatti, è andata in onda l’ultima puntata. Ecco, ma cosa succederà? O, per meglio dire, siete curiosi di sapere se ci sarà mai una seconda stagione.

Fortemente incentrata su Arianna, accusata di omicidio del suo Fabrizio, la serie televisiva “La Fuggitiva” ha conquistato davvero tutti. Cosa sappiamo, però, sul suo proseguo? Sappiamo benissimo e, tra l’altro, l’abbiamo detto anche poco fa che è andata in onda l’ultima puntata. Eppure, siete curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione? A svelare qualche piccolo “indizio”, è stato proprio uno degli attori. Stiamo parlando di Eugenio Mastrandrea. Nel corso di una sua intervista a Fanpage, l’attore ha detto qualche cosa in più sul continuo della serie televisiva. Scopriamo insieme le sue parole.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

La seconda stagione de La Fuggitiva ci sarà? Le parole di Eugenio Mastrandrea

La Fuggitiva è purtroppo terminato. Proprio questa sera, Lunedì 26 Aprile, infatti, è andata in onda l’ultima puntata. Cosa succederà, però, adesso? Dato il considerevole successo della serie televisiva, riscosso sin dalla prima puntata, le avventure di Arianna continueranno? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio Eugenio Mastrandrea. Nel corso di una sua recentissima intervista a Fanpage, l’attore non ha affatto potuto fare a meno di parlare di questa fantastica esperienza. E, soprattutto, di svelare qualche dettaglio in più sul suo proseguo.

Cosa ne sarà, quindi? La seconda stagione de La Fuggitiva ci sarà? Stando a quanto si apprende da Eugenio Mastrandrea, sembrerebbe che, al momento, non può affatto dare una risposta certa.“Non saprei, questa è una domanda alla quale non so dare risposta. Subentrano tanti fattori dei quali non ho la più pallida idea“, ha detto l’attore a Fanpage.

Cosa ne pensate? Sareste contenti una seconda stagione de La Fuggitiva?