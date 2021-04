Attraverso una serie di Instagram Stories, Raffaella Mennoia ha condiviso con i suoi uno splendido annuncio a sorpresa: non vediamo l’ora!

È la colonna portante della redazione di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Da anni, autrice di Uomini e Donne e tantissimi altri programmi della famosissima conduttrice, la splendida romana vanta di un successo davvero clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Attivissima e, soprattutto, sempre solita ad aggiornare tutti i suoi sostenitori, pochissime ore fa, la bella Mennoia ha reso partecipi di una novità davvero clamorosa in arrivo. “Stiamo per iniziare”, ha iniziato a dire Raffaella in queste Instagram Stories al suo pubblico social. Ecco, ma a cosa fa esattamente riferimento? Cos’è che sta per iniziare? E, soprattutto, perché l’autrice si riprende dinanzi alla casona di Uomini e Donne?

Bella più che mai e sorridente come sempre, pochissime ore fa, Raffaella Mennoia non ha affatto potuto fare a meno di fare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Ovviamente, sia chiaro: al momento, la splendida romana non si è affatto sbilanciata. Le sue parole, però, bastano per farci pensare ad un’unica cosa: manca davvero pochissimo!

Raffaella Mennoia, l’annuncio tanto atteso: non vediamo l’ora!

Aspettavamo da tempo questo annuncio e, finalmente, è arrivato. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Raffaella Mennoia non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori delle sue giornate lavorative. Svelando, come dicevamo precedentemente, una novità fantastica in arrivo. Dinanzi alla casona di Uomini e Donne, infatti, l’autrice del dating show e di tantissimi altri programmi ha annunciato al suo pubblico di stare lavorando per la prossima edizione di Temptation Island. Sembrerebbe, infatti, che a breve si inizieranno a vedere e “giudicare” le prime coppie. E che, invece, nei prossimi giorni, si chiuderà per i single e le single.

L’estate sta per arrivare, carissimi lettori di Sologossip. E con essa, lo sappiamo benissimo, sta per arrivare anche l’ottava edizione di Temptation Island.

Chi saranno i protagonisti di quest’ottava edizione di Temptation Island? Non lo sappiamo, per adesso. Una cosa, però, è certa: la squadra autoriale studierà tutto nei minimi dettagli.